Berlin Film Festivali’nde Türkiye’yi “Okul Tıraşı” Temsil Edecek

Corona salgını nedeniyle bu yıl iki aşamalı düzenlenen Berlin Film Festivali’ne bu yıl Türkiye’den yönetmen Ferit Karahan’ın yeni filmi “Okul Tıraşı” (Brother’s Keeper) seçildi. Festivalin Panorama bölümüne seçilen “Okul Tıraşı”, Panorama Seyirci Ödülü dahil olmak üzere farklı ödüller için yarışacak. "Okul Tıraşı", Van’ın Bahçeşehir İlçesi’nde geçiyor ve bir yatılı okulda okuyan Yusuf'un bir anda rahatsızlanan arkadaşı Memo'yu hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul görmemesi ve yoğun kar yağışıyla yolların kapanmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor. "Okul Tıraşı", daha önce yine online olarak düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde "First Cut+ Özel Ödülü"nü kazanmıştı. İlk filmi "Cennetten Kovulmak" ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Film", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve "Jüri Özel" ödülleri dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan Ferit Karahan'ın filmin oyuncu kadrosunda, Ekin Koç, Mahir İpek ve çocuk oyuncu Samet Yıldız bulunuyor.

Bugüne kadar üç Türk yönetmen Altın Ayı ödülü aldı 1951 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Berlinale tarihinde şimdiye kadar Türkiye’den üç yönetmen "Altın Ayı" ödülü aldı. 1964 yılında Metin Erksan "Susuz Yaz" filmiyle, 2004 yılında Almanya’da doğup büyüyen Fatih Akın "Duvara Karşı" filmiyle ödülü kazanırken, 2010 yılında Semih Kaplan "Bal" filmiyle Altın Ayı almayı başardı. Festival önce sanal ortamda yapılacak Normal şartlar altında, yani Corona’nın olmadığı bir ortamda, bugünden itibaren sinema dünyasının kalbi Berlin’de atacaktı. Cannes ve Venedig Film Festivalleri ile birlikte dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olarak bilinen Berlin Film Festivali, her yıl olduğu gibi onbinlerce sektör temsilcisini, sinemaseveri, eleştirmeni, beyazperde yıldızını ve yıldızcıklarını biraraya getirecek, yüzlerce film gösterilecek, bunların bir bölümü "Altın Ayı" ödülü için yarışacaktı. Ancak Corona salgını tüm dünyadaki kitlesel ve kültürel etkinlikler gibi, kısa adıyla Berlinale olarak bilinen Berlin Film Festivali'ni de olumsuz etkiledi.

70 yıldır ve geleneksel olarak Şubat ayında yapılan festivalin fiziksel katılımla yapılamayacağı geçen Aralık ayında duyuruldu. Ancak festivalin organizatörleri bunun bir iptal olmadığını açıklayarak, Corona’nın koşullarına uygun olarak festivali bu kez iki ayrı tarihte ve iki farklı formatta düzenleneme kararı aldıklarını da açıkladı. Corona koşullarının uygun olması durumunda Haziran ayında festival, galalarla ve kırmızı halı törenleriyle sinemaseverleri açık hava ve kapalı sinema salonlarında filmlerle buluşturacak. Festivalin sadece sinema sektörünü, film profesyonellerini ve eleştirmeleri sanal ortamda buluşturan bölümü ise 1 ile 5 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Bu günlerde en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülü için 15 film yarışacak. Filmler arasında Almanya’dan beş film yer alırken, Hong Sang-soo, Céline Sciamma, Radu Jude gibi uluslararası yönetmenlerin yapımları da bulunuyor. Festivalde, Altın Ayı ödülünü alacak filmleri belirleyecek jüri heyeti ise, İran’dan Mohammad Rasoulof, Macaristan’dan Ildiko Enyedi ve Bosna Hersek’ten Jasmila Zbanic gibi daha önceki Berlinale’lerde Altın Ayı ödülünü kazanan filmlerin yönetmenlerinden oluşuyor.