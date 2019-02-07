Berlin Film Festivali'ne Yoğun İlgi Bekleniyor

Uluslararası Berlin Film Festivali 'Berlinale' başlıyor 69.kez düzenlenecek olan festivalde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 74 ülkeden toplam 400 film gösterilecek. Bu yıl “Özel alan politiktir” sloganı ile düzenlenen festivalin açılışı Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in "The Kindness of Stranger" adlı filmiyle yapılacak. Berlinale‘nin en önemli kısmını oluşturan yarışmalı bölümde bu yıl 23 film gösterilecek. Bu filmlerden 17’si Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. Filmler arasında iki Türk yönetmenin filmleri de var. 2004 yılında ‘Duvara Karşı filmiyle Altın Ayı’yı kazanan Fatih Akın’ın ‘Altın Eldivenler’ filmi Almanya adına yarışacak. Söz konusu film, 1970’li yıllarda Hamburg’da dört kadını öldürerek seri cinayetler işleyen Fritz Honka’nın yaşamını anlatıyor. Emin Alper'in üçüncü filmi "Kız Kardeşler" de festivalin ana yarışma bölümüne davet edildi. Türkiye’den Berlinale’nin ana yarışma bölümüne davet edilen 10. film olan "Kız Kardeşler", zengin ailelere evlatlık verilmiş üç kız kardeşin, farklı sebeplerle köylerine geri gönderilmesini ve şehre dönmek için buradan kaçmaya çalışmalarını anlatıyor.

Alper, ilk filmi "Tepenin Ardı" ile 2012’de Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde Caligari Ödülü kazanmış, ikinci filmi "Abluka" ile de 2015’de Venedik Film Festivali’nin Ana Yarışması'nda "Jüri Özel Ödülü" almıştı.

69 yıllık festival tarihinde Altın Ayı ödülü iki kez Türkiye’ye gitti. Metin Erksan’ın ‘Susuz Yaz’ filmi 1964’te, 2010 yılında da Semih Kaplanoğlu ‘Bal’ filmiyle Altın Ayı ödülünü Türkiye adına kazandı. Festivalin Forum bölümünde ise Burak Çevik’in, 15 yıl önce İstanbul’da gerçekleşmiş bir cinayetin mahkeme kayıtlarından yola çıkarak ve kişisel hafızalarına dayanarak yazıp yönettiği “Aidiyet” gösterilecek. Mehmet Akif Büyükatalay’ın filmi ‘Oray’ da Alman Sineması Perspektifi bölümünde beyaz perdeye yansıyacak.

Berlinale, Cannes ve Venedik ile birlikte sinema dünyasının en önemli üç festivalinden biri. Berlinale’yi, diğer iki dev festivalden ayıran en önemli özelliklerinden biri, sinema meraklılarına, yani seyircilere açık olması. Bu yıl yine yaklaşık 400 bin bilet satılması ve toplamda, sinema profesyonellerine yapılan özel gösterimler ve basın gösterimleriyle birlikte 500 bin kişinin film izlemesi bekleniyor.