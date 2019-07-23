Berlin harici danışmanlık hizmetine 178 milyon euro ödedi

En yüksek ödemeyi yapan 78 milyon 700 bin euro ile İçişleri Bakanlığı oldu.Almanya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre hükümet yılın ilk yarısında harici danışmanlık hizmetlerine toplam 178 milyon euro ödeme yaptı. Bakanlığın hükümete bağlı 14 ayrı birimi kapsayan araştırması, Sol Parti milletvekili Matthias Höhn'ün verdiği soru önergesi üzerine yapıldı.

Araştırmaya göre bakanlıklar arasında en yüksek ödemeyi yapan 78 milyon 700 bin euro ile İçişleri Bakanlığı oldu. Ulaştırma Bakanlığı ise yılın ilk yarısında dışarıdan danışmanlık hizmetine 47 milyon 700 bin euro ödedi. Bakanlıklar arasında hükümet dışındaki danışmanlara en az ödeme ise Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Eğitim Bakanlığı'nın dışarıdan uzmanlara yılın ilk yarısında yaptığı ödeme 293 bin euro olarak tespit edildi.

Maliyeden sorumlu devlet müsteşarı Bettina Hagedorn soru önergesine verdiği yanıtta bakanlıklar arasında ödeme bakımından bir karşılaştırma yapılmasının ise uygun olmadığını belirtti. "Danışmanlık ve destek hizmetleri" konusunda tüm bakanlıkların benimsediği ortak bir tanım bulunmadığını belirten Hagedorn veriler üzerinden "tüm bölümleri kapsayan bir karşılaştırma" yapılmasının doğru olmadığını söyledi. Araştırmada Başbakanlık Dairesi dikkate alınmazken Savunma Bakanlığı kendi yaptığı ödemeler konusunda bilgi vermedi.