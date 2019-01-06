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Berlin havalimanlarındaki güvenlikçiler uyarı grevi yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:12 | Son Güncelleme

Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında çalışan güvenlik personeli yarın 05.00-08.45 saatlerinde greve gidecek

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle yarın uyarı grevi yapacağı bildirildi.

"Berlin-airport.de" sayfasında yer alan açıklamada, Berlin'deki Tegel ve Schönefeld Havalimanlarında yarın sabah 05.00-08.45 saatlerinde güvenlik personelinin yapacağı uyarı grevi sebebiyle hava trafiğinde aksamalar yaşanacağı ifade edildi.

Açıklamada, yarın seyahat edecek tüm yolcuların uçakların uçuş durumuyla ilgili hava yolları şirketlerinden bilgi almaları istendi.

Grev nedeniyle havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edilebileceği veya gecikebileceği uyarısında bulunuldu.

Alman basınında yer alan haberlerde, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın yarın sabah 8 yurt içi uçuşu iptal ettiği, bundan 850 yolcunun etkilendiği belirtildi.

Verdi Sendikasının Sözcüsü Andreas Splanemann, RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, sendika ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında şimdiye kadar yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadığını söyledi.

Grevle 23 bin çalışan için üzerinde müzakere edilebilecek bir teklif sunulması konusunda işverenlere uyarıda bulunmak istediklerini ifade eden Splanemann, BDLS'nin 3 hafta önce kendileri için yeteriz bir teklif sunduğunu anımsattı.

Splanemann, havalimanlarındaki güvenlik personelinin halen 17,12 avro saat ücreti aldığına işaret ederek, Verdi Sendikasının bunun 20 avroya yükseltilmesini talep ettiğini kaydetti.

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