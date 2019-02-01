Berlin İş Bank şubesine boyalı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan İş Bank şubesine boyalı saldırı düzenlendi.

Wedding ilçesinin en işlek caddesinde bulunan bankanın camları ve duvarları, atılan boya nedeniyle zarar gördü.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gece yarısı gerçekleştirilen saldırının sabah işe gelen çalışanlar tarafından fark edildiği ifade edildi.

Saldırıda ayrıca bankanın güvenlik kamerası ile şubenin dışındaki ATM kullanılamaz hale geldi.

Saldırı nedeniyle Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, bankaya gelerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çelik, Berlin'de Türk kurum ve kuruluşlara yönelik saldırıların son dönemde arttığına dikkati çekerek, Alman makamlarıyla olayın sorumlularının bulunması için irtibatta olduklarını belirtti.

