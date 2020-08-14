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  4. Berlin İsrail-BAE anlaşmasından memnun

Berlin İsrail-BAE anlaşmasından memnun

14.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mass, ABD arabuluculuğundaki anlaşma için “Ortadoğu’daki barışa yeni bir devinim kazandırmasını umuyoruz” yorumunu yaptı.

Berlin İsrail-BAE anlaşmasından memnun

Almanya, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ABD arabuluculuğu ile yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail’in Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak planını askıya almasını öngören anlaşmayı “tarihi” olarak niteleyip iki ülke arasındaki normalleşmenin "bölgedeki barışa önemli bir katkı sağladığını" ifade etti.

İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi'yi telefonda tebrik ettiğini belirten Maas, "Umuyoruz ki bu anlaşma bölgedeki olumlu gelişmeler için bir başlangıç noktası olur ve Ortadoğu’da barışa yeni bir devinim kazandırır" dedi. Maas İsrail hükümetinin ilhak planlarını askıya almasının olumlu olduğunu söyledi.

Maas "Ortadoğu'da kalıcı barışın ancak müzakere edilmiş iki devletli çözümden geçtiği şeklindeki konumumuzu sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yeni anlaşma, BAE’nin İsrail’i resmi olarak tanıması anlamına da gelirken Arap devletleri başta olmak üzere bölgede İran ve Türkiye'nin de tepkisini çekiyor.

DW / DBN, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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