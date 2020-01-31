Berlin: Libya'ya silah ambargosu ihlal ediliyor

Fransa, Türkiye'nin Libya ile ilgili taahhütlerini yerine getirmediğini iddia etmişti.Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, Libya'ya BM kararınca uygulanması gereken silah ambargosunun ihlal edildiğine ilişkin haberlerden endişeli olduklarını açıkladı. Berlin'deki konferansta katılımcı ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosu kararına bağlı kalacakları yönünde taahhütte bulunduğuna işaret eden Seibert, ancak Berlin'deki anlaşmaya imza atan ülkelerin silah ambargosu ihlaline katıldıklarını dile getirdi.

Anlaşmaya taraf devletlerin Libya'ya dışarıdan müdahale etmeye devam ettiğine dikkat çeken Seibert, imzacı ülkelere verdikleri söze sadık kalmaları çağrısı yaptı. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Libya konferansına katılan devletlerle görüşmeler yapıldığını belirtti. Ayrıca konunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşınmasına çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Şubat ayında Dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak toplantıya hazırlık yapıldığı, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'ye desteğin artırılmasının ve Avrupa Birliği içinde Avrupalıların silah ambargosuna sadık kalınması için nasıl bir katkı sunabileceklerinin yoğun şekilde görüşüldüğü belirtildi.