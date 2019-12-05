Berlin, Paris ve Londra'dan Tahran'a nükleer füze suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif açıklamayı “ümitsiz bir yalan” olarak tanımladı.Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcileri, İran'ın füze denemeleriyle ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Mektupta İran'ın eylemlerinin 2015 tarihli nükleer anlaşmanın dayanağı olan BM kararıyla "uyumlu olmadığı" ifade edildi.

Guterres'e gönderilen mektupta sosyal medyada Nisan ayında paylaşılan ve yeni bir Şebab-3 orta menzilli balistik füze türünün uçuş testine ait olduğu düşünülen görüntülere atıfta bulunuyor. Söz konusu füzenin "teknik olarak nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olduğu" belirtiliyor.

Üç Avrupa ülkesinden gönderilen resmi mektupta ayrıca yıl içerisinde üç füze denemesi yapıldığına dikkat çekildi. Bunlar arasında Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin 2 Ağustos tarihinde denediği Borkan-3 tipi orta menzilli balistik füze de sayıldı. Söz konusu füzenin teknik olarak İran'ın Suriye’de kullandığı Kıyam-1 füzesinden türetildiği belirtilerek bunun "İran’ın füze programıyla Yemen'de balistik füzelerin kullanılması arasındaki bağlantıyı" ortaya koyduğu ifade edildi.