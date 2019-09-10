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Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi

10.09.2019 20:18 | Son Güncelleme

Pekin Yönetimi, Almanya’nın Hong Konglu aktivist Wong’u ağırlamasına "egemenliğe saygısızlık, içişlerine müdahale" sözleriyle sert tepki gösterdi.

Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi

Berlin ise düşünce özgürlüğü vurgusuyla eleştirileri reddetti.Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong’ın Berlin ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi, Çin’in sert tepkisine yol açtı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Almanya’yı Çin’in içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Hong Konglu aktivist Wong'un Almanya’yı ziyaret etmesine ve Bakan Maas ile görüşmesine izin verilmesini "Çin’in egemenliğine saygısızlık ve içişlerine müdahale" olarak nitelendiren sözcü, "duyulan büyük memnuniyetsizliğin" Alman tarafına iletildiğini aktardı.

"Yanlış mesajdan kaçının"

"Alman medyası ve siyasetçilerinin Çin karşıtı ayrılıkçı akıma müdahil olma girişimi son derece yanlıştır" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying, "hiçbir yabancı hükümet, kuruluş ve bireyin, Çin’in içişlerini ilgilendiren Hong Kong’daki gelişmelere müdahil olma hakkına sahip olmadığını" sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın geçen hafta yaptığı Çin ziyaretini hatırlatan ve Almanya’nın Hong Kong’daki ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermekten kaçınma sözünün arkasında durması gerektiğini söyleyen Çinli sözcü, Bakan Maas’ın "ilişkilere zarar veren kişi" olmaması gerektiğini ve kendisinden uluslararası hukukun temel ilkelerine uymasını beklediklerini kaydetti.

"Çok olağan"

Almanya’nın Çin’in suçlamalarına yanıtı gecikmedi. Alman Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Maas’ın Hong Konglu aktivist ve hükümet karşıtı Wong ile karşılaşması hakkındaki eleştirilerini reddettiklerini duyurdu.

Bakanlık, sivil toplum temsilcileriyle görüşmelerin çok olağan bir durum teşkil ettiğine dikkat çekerek, Alman hükümetinin her daim düşünce özgürlüğü için angajman üstlendiğini vurguladı.

Wong Berlin'de dayanışma çağrısı yaptı

Berlin-Pekin hattında gerilime yol açan 22 yaşındaki Hong Konglu aktivist Wong, pazar akşamı Almanya’ya gelmiş, pazartesi akşamı Bild gazetesi tarafından Berlin’de düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapmıştı.

Wong bu konuşmasında aralarında Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın da yer aldığı katılımcılara, "zorba Çin rejimine" karşı mücadele yürüten Hong Kong’daki protestocularla dayanışma gösterilmesi çağrısı yaptı.

Almanya’ya seyahati öncesinde Hong Kong havalimanında gözaltına alınan, 24 saat sonra serbest bırakılan Wong, Almanya ziyareti sonrasında ABD’ye seyahat edecek.

Wong, Hong Kong’da 9 Haziran’da başlayan hükümet karşıtı protestoların önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Reuters, DW / DA, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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