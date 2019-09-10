Berlin-Pekin hattında Hong Kong gerilimi

Berlin ise düşünce özgürlüğü vurgusuyla eleştirileri reddetti.Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong’ın Berlin ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi, Çin’in sert tepkisine yol açtı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Almanya’yı Çin’in içişlerine müdahale etmekle suçladı.

Hong Konglu aktivist Wong'un Almanya’yı ziyaret etmesine ve Bakan Maas ile görüşmesine izin verilmesini "Çin’in egemenliğine saygısızlık ve içişlerine müdahale" olarak nitelendiren sözcü, "duyulan büyük memnuniyetsizliğin" Alman tarafına iletildiğini aktardı.

"Yanlış mesajdan kaçının"

"Alman medyası ve siyasetçilerinin Çin karşıtı ayrılıkçı akıma müdahil olma girişimi son derece yanlıştır" diyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying, "hiçbir yabancı hükümet, kuruluş ve bireyin, Çin’in içişlerini ilgilendiren Hong Kong’daki gelişmelere müdahil olma hakkına sahip olmadığını" sözlerine ekledi.