Berlin-Pekin hattındaki Hong Kong gerilimi tırmanıyor

"Alman dostlarımızdan Hong Kong’daki gelişmelere adil bir şekilde yaklaşmasını, Hong Kong’daki istikrar ve refahı desteklemelerini bekliyoruz" diyen Çin büyükelçisi, Berlin'i ziyaret eden aktivist Wong'u "toplum içerisinde gerilim yaratmak, nefreti ve şiddeti körüklemekle" suçladı, Hong Kong’daki protestolarda da dış güçlerin müdahalesi olduğu yönünde ellerinde "yeterli kanıt" olduğunu savundu.

Çin’in Berlin Büyükelçisi Wu Ken, bugün düzenlediği basın toplantısında, Hong Konglu Wong’un Almanya’da ağırlanması ve Maas ile görüşmesi nedeniyle, Pekin’deki Alman Büyükelçi Clemens von Goetze’nın dışişleri bakanlığına çağırıldığını ve Çin’in tepkisinin kendisine iletildiğini açıkladı.

Başbakan Merkel ise Çin'e Hong Kong'da insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.Almanya ile Çin arasında, Hong Kong’daki demokrasi yanlısı gösterilerinin önde gelen isimlerinden Joshua Wong’ın Berlin ziyareti ve Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi nedeniyle baş gösteren gerilim tırmanıyor.

Hong Kong’un Çin’in bir parçası olduğunu, Çin’in egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini aktaran büyükelçi Wu Ken ayrıca Alman siyasetçilere, "Hong Kong ve Çin’in içişlerine karışmamayı tavsiye ettiğini" söyledi.

Merkel’den insan hakları vurgusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Pekin Yönetimi’ne Hong Kong’da insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Merkel, bugün Federal Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında geçen hafta yaptığı Pekin ziyaretini hatırlattı ve bu ziyaret sırasında Çin Yönetimine, "İnsan haklarının korunması bizim vazgeçilmezdir" mesajını verdiğini açıkladı. Merkel bunun Hong Kong için de geçerli olduğunun altını çizerken, Almanya’nın Çin ile sadece ekonomi alanında değil hukuk devleti ve insan hakları hakkında da diyalog içerisinde olmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Hong Kong gerilimi Berlin’e taşındı

Bu arada Çin büyükelçisinin başkent Berlin’deki basın toplantısından birkaç saat önce Hong Konglu demokrasi yanlısı aktivist Wong, Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek Almanya’dan Hong Kong’daki demokrasi yanlılarına destek istedi.