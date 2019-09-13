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Berlin Şehitlik Cami’ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Berlin’de Şehitlik Cami’ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.Berlin’de Şehitlik Cami’ne yapılan bomba ihbarı polisin yaptığı aramalar neticesinde asılsız çıktı.

Berlin’de Şehitlik Cami’ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Berlin’de Şehitlik Cami’ne yapılan bomba ihbarı polisin yaptığı aramalar neticesinde asılsız çıktı. Sabah saat 9:30‘da caminin mail adresine gönderilen Almanca tehdit mesajında, “Sizi havaya uçuracağız. Hak ettiğiniz cezayı alacaksınız” ifadeleri yer almıştı. Durumu değerlendiren Berlin polisi, önce cuma namazı için hazırlık yapan cami personelini dışarı çıkardı, sonra camide arama yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren arama sonucu herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadı.
Son bir ay içerisinde Berlin Şehitlik Cami’ne üçüncü defa bomba ihbarı yapılırken, cami şehirde yaşayan Türklerin gittiği en büyük camilerden biri. Özellikle cuma namazları ve bayram namazlarında cami dolup taşıyor. Almanya’da artan ırkçı söylemler ve İslam/Müslüman karşıtlığına paralel olarak, son zamanlarda ülke genelinde camilere karşı yapılan saldırılar ve tehditler artış gösterdi. Özellikle Türklerin gittiği camiler, tehdit mektupları, tehdit mailleri, gönderilen mermi çekirdekleri, bahçelerine atılan kesik domuz başları, İslam değerlerine hakaretler gibi unsurlarla taciz ediliyor. Zaman zaman da bazı camiler kundaklanıyor.
Almanya’da faaliyet gösteren Müslümanlar Merkez Konseyinden kısa süre önce yapılan açıklamada, “Militan aşırılıkçı Müslüman düşmanlığının ülkede yeni bir boyut kazandığı” uyarısında bulunulmuştu. Almanya’da camilere yapılan bombalı saldırı tehditlerinin alarm verici boyutlara ulaştığı iddiasında bulunan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, kamuoyuna yansıyan vakaların aslında buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu kaydetmiş, tehditler nedeniyle güvenlik birimleriyle bağlantıya geçen başka camilerin de bulunduğu, ancak "soruşturma süreci" ile bağlantılı olarak kamuoyuyla paylaşılmadığı bilgisini vermişti.

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