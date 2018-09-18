Berlin: Suriye'de kalıcı siyasi süreç başlamalı

Berlin, Suriye'de "kalıcı" bir siyasi sürecin başlaması gerektiğini savunuyor.İdlib konusunda Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin Alman hükümetinden açıklama geldi. "Yeni bir insani acil durumun önlenmesi tek başına yeterli değildir" diyen Alman hükümet sözcüsü, "Tüm katılımcı tarafların kalıcı, geri döndürülemez bir sürecin hayata geçmesi için sorumluluk üstlenmesi gerekir" diye konuştu.

Alman hükümetinden yapılan bu açıklama öncesinde de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir açıklama yaptı. Maas İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması konusunda Ankara ile Moskova arasında varılan mutabakatı "iyi bir işaret" olarak niteledi. Romanya’nın başkenti Bükreş'te açıklamalarda bulunan Maas şunları kaydetti:

"İdlib'de bir insani felaketin önlenmesine katkı sunan her şey iyidir. Ancak geçen yıllarda mevcut anlaşmaların hayata geçirilmediğini de gördük. O nedenle bu anlaşmaya varılmasından memnunuz. Bu tam da Türk yetkililerle ve Sayın Lavrov ile de geçen hafta yaptığım görüşmelerde olmasını sağlamak için uğraştığım şey. O yüzden bu iyi bir işaret. Şimdi mesele, uzlaşıldığı şekilde bunun hayata geçirilmesini sağlamak."