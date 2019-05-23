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Berlin Tahran’da arabuluculuk arayışında

23.05.2019 21:28 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Jens Plötner hızla tırmanan ABD-İran gerginliğinde arabuluculuk hedefiyle Tahran’a gitti.

Berlin Tahran’da arabuluculuk arayışında

İran Dışişleri Bakanlığı, "Tahran’ın sabrının tükendiği" mesajını verdi.Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Plötner ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyed Abbas Arakçı'nın Plötner'e "İran’ın artık sabrının sonuna geldiğini” söylediğini aktardı. Arakçı, Tahran'ın, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından diğer imzacıların yükümlülüklerini yerine getirmeleri yönündeki beklentisini de tekrarladı.

İranCumhurbaşkanı Hasan Ruhani anlaşmanın diğer tarafları Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya’ya, Tahran’ın çıkarlarını yaptırımlara karşı koruyacak somut adımlar atmaları için 60 gün süre tanıdıklarını açıklamıştı.

Bu süre zarfında nükleer programının bir parçası olan zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarını elinde tutacağını duyuran İran, anlaşmanın gözden geçirilmesi talebinin yerine getirilmemesi durumunda nükleer silah üretmek için gerekli olan uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurmuştu.

"Bölgede tansiyon yükselebilir"

Plötner’in Tahran ziyaretinin odak noktasını İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın geleceğinin kurtarılması oluşturuyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "bölgedeki durumun son derece kritik olduğu" ve "yanlış anlaşılmalar ya da herhangi bir olayın araya girmesiyle bölgede tansiyonun yükselme tehlikesi bulunduğu" belirtilerek, "diyaloğun önemine" dikkat çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl, 2015‘de Tahran ile imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilme kararı almış ve ardından İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Washington, yaptırımların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'nı Nisan ayında "terör örgütü" ilan etmişti.

DW, dpa, rtr / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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