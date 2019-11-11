Berlin: Türkiye’nin bugün sınır dışı ettiği IŞİD’le ilişkili değil

Alter, “Dile getirdiğiniz somut örnekten bağımsız olarak, genel tutumumuza ilişkin şunu ifade edebilirim. Almanya açısından, ceza kanunu uyarınca suç oluşturan eylemler söz konusu ise gayet tabii ki ceza soruşturması açılır” dedi.

Bir gazetecinin, “Bugün iade edilenin IŞİD’li olmadığını söylüyorsunuz… Peki iade edilenler arasında Kuzey Suriye’de savaşmış olan YPG’liler varsa, burada haklarında ceza soruşturması açılacak mı?” sorusunu ise İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter yanıtladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın sözcü vekili Christofer Burger, Türkiye'nin bugün sınır dışı edeceğini açıkladığı Alman vatandaşı hakkında, “IŞİD ile ilişkisi yok” dedi ve söz konusu kişiye Alman makamlarının zaten konsolosluk desteği vermekte olduğu bilgisini paylaştı.

Alman hükümeti, Türkiye’nin bugün Almanya’ya “yabancı terörist savaşçı” olarak tanımlayarak “iade edileceğini” duyurduğu kişinin IŞİD ile ilişkili olmadığını açıkladı. Türk İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’nın, “Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadesi başladı” ifadeleriyle yaptığı açıklamalar, Alman hükümetinin bugünkü olağan basın toplantısının gündemine damgasını vurdu.

Bu hafta dokuz iade gerçekleşecek

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, Türk tarafının bu hafta içinde sınır dışı edilmesi planan Alman vatandaşları hakkında kendilerine bilgi verdiğini açıkladı.

“Türk tarafı ayrıca bize bugün, 14 Kasım’da yedi, 15 Kasım’da ise iki Alman vatandaşının sınır dışı edileceğini bildirdi” diyen Burger, bu kişilerin Alman vatandaşlığının Alman makamları tarafından teyit edildiğini söyledi. Burger, Almanya’ya sınır dışı edilecek 10 kişiden üçünün erkek, beşinin kadın, ikisinin de çocuk olduğunu kaydetti.

Dışişleri sözcüsü, Türkiye’de ayrıca sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’nde tutulan ve Alman vatandaşı olduğu belirtilen kişi sayısının “20’den az” olduğunu aktarırken, henüz bu kişilerin Alman vatandaşlığının Alman makamlarınca resmi olarak teyit edilmediğini, Türk tarafının da kendilerine bu kişilerin sınır dışı edileceği konusunda henüz resmi bir bildirimde bulunmadığını kaydetti.

İade edilenler tutuklanacak mı?

Gazetecilerin, “iade edilecek olanlar tutuklanacak mı? Haklarında tutuklama kararı olanlar var mı?” şeklindeki sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Türkiye’nin Alman Dışişleri Bakanlığı’na yaptığı bilgilendirmenin henüz kendilerine ulaşmadığını, bu nedenle söz konusu kişiler hakkında Almanya’da nasıl bir hukuki süreç işletileceğine ilişkin somut bilgi veremeyeceğini aktardı.