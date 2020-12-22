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Berlin Türkiye’ye silah ambargosuna karşı

22.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu söyledi.

Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekti.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'dan Türkiye'ye yapılan silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmadığını söyledi. Maas, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" dedi. "Bir NATO ortağına bunu yapmak da kolay değil" diyen Maas, "Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı sondaj krizi nedeniyle Alman hükümetine Ekim ayında bir çağrı yaparak Ankara'ya silah ambargosu uygulamasını istemişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems'in önemli katılımıyla devam eden altı denizaltının montajı da bulunuyor.

Berlin, denizaltı parçalarının ihracına 2009 yılında onay vermişti. Türkiye'nin Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Alman hükümeti, Türkiye'ye silah ihracatlarını kısıtlama yoluna gitmişti. O dönemden beri Suriye'deki savaşta kullanılabilecek silah ve askeri teçhizat Türkiye'ye temin edilmiyor. Denizaltı parçalarının ihracatı ise devam ediyor.

"Diplomaside ilerleme kaydedilmedi"

Maas, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan doğalgaz krizini çözmek için gösterilen diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediğini de kabul etti. Maas, bu nedenle Avrupa Birliği'nin iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların yaptırım listesine eklenmesine karar verdiğini hatırlattı. Brüksel'deki AB zirvesinde Türkiye ekonomisine yönelik sektörel bazı yaptırımlar uygulanması önerisi ise kabul görmemişti.

Doğu Akdeniz krizine diplomatik çözüm bulma umudunu kaybetmediğini belirten Maas, "Elbette soruna bir çözüm bulmayı ve bir NATO partnerinin kalıcı bir biçimde silahlanma işbirliğinden hariç tutmak zorunda kalmamayı savunuyoruz" diye konuştu.

dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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