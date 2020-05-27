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Berlin Türkiye'ye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor

27.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği'ne uçuşların tekrar başlayacağını açıkladı.

Berlin Türkiye'ye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor

Maas, Türkiye dahil diğer uçuşlar için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgınına karşı konulan seyahat yasaklarının gevşetilmesiyle ilgili alınan yeni bir kararı daha açıkladı. Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği ülkelerine konulan uçuş yasağının kaldırılacağını söyledi.

Açıklamayı Instagram üzerinden katıldığı bir canlı yayında yapan Maas, Avrupa Birliği ülkeleri dışında üçüncü ülkelerle de uçuş yasaklarının kaldırılması için uğraştıklarını ve bu ülkelere Türkiye'nin de dahil olduğunu belirtti.

Alman hükümeti, seyahat uyarılarının kaldırılmasına ilişkin Çarşamba günü yapması planlanan toplantıyı ertelemişti. Bu konudaki kararın önümüzdeki hafta verileceği tahmin ediliyor.

Alman hükümeti tatil ülkelerine kriterler getirecek

Alman basınına yansıyan bilgilere göre Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde bir dizi kriterin yerine getirilmesini isteyecek.

Bu kriterler arasında Almanya'da uygulanan, "yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyonluk üst sınırın aşılmaması" da bulunuyor. Almanya'da bu üst sınırın aşılması durumunda koronavirüse karşı kaldırılan önlemlerin yeniden yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

Alman hükümeti ayrıca Avrupa ülkelerinde fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, maske kullanımı, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi alanlarda konseptler geliştirilmesini istiyor. Koruma konseptlerinin, turistlerin hastalanması durumunda uygulanacak önlemleri, test kapasitelerinin yeterliliğini, karantina ve tedavi imkanlarını da kapsaması isteniyor.

Türkiye'deki otelleri TÜV Süd sertifikalandıracak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Alman basınında yayınlanan bir makalesinde Almanları yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye davet etmiş ve otellerin Alman kalite denetim kuruluşu TÜV Süd tarafından sertifikalandırılacağını belirtmişti.

TÜV Süd İstanbul sorumlusu Çağrı Develioğlu da Alman kamu yayın kuruluşu ARD'ye yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinden bu yönde bir görevlendirme aldıklarını doğrulamıştı.

Almanya'da bölgesel yapılanmaları olan TÜV, farklı alanlarda ürün ve hizmetlerin kalite kontrolünü yapan ve belgelendirme yetkisine sahip bir kuruluş.

dpa,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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