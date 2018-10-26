Berlin ve Ankara'ya basın özgürlüğü uyarısı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Ankara'daki temasları çerçevesinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya geldi. Bu görüşmede yer alan Sınır Tanımayan Gazeteciler Temsilcisi Erol Önderoğlu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde Türkiye'deki insan hakları ve basın özgürlüğü savunucularının beklentilerini aktardı.

DW Türkçe: Almanya – Türkiye ilişkilerinde insan hakları sizin açısından nasıl bir önem arz ediyor?

Erol Önderoğlu: Almanya kendi açısından insan hakları karnesini düzeltememiş bir Türkiye ile muhatap olmak durumunda. Ki bu sorunlar, artık kendi topraklarında da yaygınlık gösteriyor. Dolayısıyla Almanya, Türkiye'deki sosyal-ekonomik meselelerin düzelmesini istiyor. Ancak son 15 yılda Avrupa Birliği adaylığından git gide otoriter bir ülkeye dönüşen bir Türkiye ile insan hakları meselelerinin ne şekilde müzakere edileceği veyahut Almanya‘dan ne gibi bir karşılıkla ele alınacağı gibi bir sürü boyut işin içine giriyor. Şunu görüyoruz ki, uluslararası insan hakları düzenlemelerine dayanan bir görüşme, bir ilişki tarzı söz konusu değil. İkili ilişkiler, iki stratejik partnerin belirli dosyaları çözmeye çalışması şeklinde yürütülüyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler olarak biz bu sorunu, insan haklarının geliştirilmesi konusunda stratejik işbirliğine yeterince irade gösterilmemesine bağlıyoruz.