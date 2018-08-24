Berlin yakınındaki orman yangını kontrol altına alınamadı

Yangın nedeniyle Brandenburg eyaletinde üç köy tahliye edildiği bildirildi. Dumanlar Berlin’e kadar yayıldı.Almanya’da başkent Berlin'in güneybatısındaki Brandenburg eyaletinde dün çıkan orman yangınının henüz kontrol altına alınmasına çalışılıyor. İtfaiye yetkilileri, yangının Potsdam-Mittelmark ve Teltow-Fläming ilçelerinde etkili olduğunu ve dumanın Berlin ile Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'a kadar yayıldığı belirtti.

400 hektar ormanlık alana yayılan alevlerin yerleşim yerlerinin yakınına kadar yaklaştığı bu nedenle Potsdam-Mittelmark ilçesine bağlı Frohnsdorf, Klausdorf ve Tiefenbrunnen köylerinin dün akşam tahliye edildiği kaydedildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 600 kişinin geceyi acil durum merkezleri ile yakınlarının evlerinde geçirdikleri belirtildi. Potsdam –Mittelmark ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Christian Stein, tahliye edilen köylere alevlerin yayılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını kaydeden Stein, ancak şu aşamada hiçbir binanın alevlerin tehditi altında olmadığını açıkladı.