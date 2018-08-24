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Berlin yakınındaki orman yangını kontrol altına alınamadı

24.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Berlin’in güneybatısında çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Berlin yakınındaki orman yangını kontrol altına alınamadı

Yangın nedeniyle Brandenburg eyaletinde üç köy tahliye edildiği bildirildi. Dumanlar Berlin’e kadar yayıldı.Almanya’da başkent Berlin'in güneybatısındaki Brandenburg eyaletinde dün çıkan orman yangınının henüz kontrol altına alınmasına çalışılıyor. İtfaiye yetkilileri, yangının Potsdam-Mittelmark ve Teltow-Fläming ilçelerinde etkili olduğunu ve dumanın Berlin ile Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'a kadar yayıldığı belirtti.

400 hektar ormanlık alana yayılan alevlerin yerleşim yerlerinin yakınına kadar yaklaştığı bu nedenle Potsdam-Mittelmark ilçesine bağlı Frohnsdorf, Klausdorf ve Tiefenbrunnen köylerinin dün akşam tahliye edildiği kaydedildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 600 kişinin geceyi acil durum merkezleri ile yakınlarının evlerinde geçirdikleri belirtildi. Potsdam –Mittelmark ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Christian Stein, tahliye edilen köylere alevlerin yayılmasını engellemeyi hedeflediklerini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını kaydeden Stein, ancak şu aşamada hiçbir binanın alevlerin tehditi altında olmadığını açıkladı.

"İlk kez bu boyutta bir yangın yaşanıyor"

Yangının dün önce 5 hektarlık alanı etkilediği ancak daha sonra birçok noktada çıktığının belirlendiği ve kısa sürede yayıldığı aktarıldı. Bölgede daha önce de büyük orman yangınları çıktığını hatırlatan Treuenbrietzen Belediye Başkanı Michael Knappe de, ancak yerleşim yerlerini de tehdit eden bu boyutta bir yangını ilk kez yaşadıklarını ifade etti.

Yangın söndürme çalışmalarına yüzlerce itfaiye görevlisinin katıldığı belirtildi. İtfaiye sözcüsü, bölgede İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan cephane artıkları bulunduğu için yangın söndürme çalışmalarının güçlükle ilerlediğine dikkat çekti. Bazı bölgelere hiç giremediklerini kaydeden sözcü bu nedenle de söndürme çalışmalarının havadan yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Yangın, bölgede kara ve demiryolu ulaşımında da aksamalara yol açıyor.

dpa,AFP/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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