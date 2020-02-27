Berlinale bu yıl belgesel ağırlıklı

kez düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali, 71 ülkeden 342 filmi kapsayan geniş bir program sunuyor seyircilere. 11 gün süren Berlinale’yi diğer yıllardan farklı kılan bir yönü de belgesellerin yoğunluğu.Aşk, gerilim, dram, komedi... Almanya’nın başkenti Berlin’de süren Uluslararası Film Festivali, her türün meraklısına sayısız seçenek sunuyor. Sinemaseverler, senaristlerin, yönetmenlerin hayal gücünden doğmuş dünyalara dalıyor. Ancak bir de hayatın kendi yazdığı hikayeler, yani belgeseller var. Ve bu sene Berlinale’de gösterilen 342 filmin tam 101 tanesi bir belgesel.

Berlinale programındaki belgeseller sinemaseverleri geçmişe götürüyor, günümüz dünyasının dört bir köşesinde dolaştırıyor ve gelecek hakkında fikir veriyor. Örneğin Alman yönetmen Jonas Heldt imzalı "Automotive", dijital devrimin yaşandığı iş dünyasının bugününe ve yarınına bakıyor. Bir otomobil fabrikasındaki üretim bandında çalışan Türkiye kökenli Sedanur ve fabrikada daha az işçiyle çalışılabilmesi için uzman arayan Eva, filmin eşlik ettiği zıt kariyerli kişiler. Günün birinde bir Mercedes sahibi olabilmenin hayalini kuran Sedanur, bir krizde işten çıkarılırken, Eva da aslında günün birinde kendi yaptığı işin de bir algoritma tarafından üstlenilebileceğinin farkında.