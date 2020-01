Berlinale bu yıl Türkiyesiz

Altın Ayı için 18 filmin yarışacağı festivalde, bu yıl hiçbir bölümde Türk filmi yer almıyor.20 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 70'inci Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışacak filmler bugün düzenlenen basın toplantısında festivalin yeni yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck tarafından tanıtıldı. Berlinale olarak bilinen festivalde bu yıl 18 film Altın Ayı için yarışacak. Afgan kökenli Alman yönetmen Burhan Qurbani'nin "Berlin Alexanderplatz," Rus yönetmenler Ilya Khrzhanovksy ile Yekaterina Oertel imzalı "DAU.Natasha," İtalyan yönetmen kardeşler Damiano D'Innocenzo ve Fabio D'Innocenzo'nun "Favolacce," Alman yönetmen Christian Petzold'un "Undine" dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Sally Potter'ın yaptığı ve başrollerini Javier Badem, Elle Fanning ve Salma Hayek'in üstlendiği "The Roads Not Taken" oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Festivalin direktörlüğü Dieter Kosslick'ten devralan Carlo Chatrian, seçtikleri filmlerin "insanların karanlık yüzünü" ortaya koyduğunu söyledi. Programın tanıtım yazısında da eğer seçilen filmlerde "karanlık renkler ağır basıyorsa bunun nedeninin filmlerin korku yaymak değil, insanların gözünü açmak istemesi" olduğu ifade edildi. Chatrian, ana yarışmaya filmleri seçerken tek kriterlerinin "sanatsal nitelik" olduğunu vurguladı.