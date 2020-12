Berlinale Film Festivali Salgın Yüzünden İptal Edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını, her ülkedeki kitlesel etkinlikler gibi, Berlin Film Festivali'ni de etkiledi. Her yıl geleneksel olarak Şubat ayında dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşen festivalin iptal edildiği duyuruldu.

Bu sene 71’nci kez yapılması düşünülen organizasyon, Cannes ve Venedik Film Festivalleri’yle birlikte dünyanın en prestijli kültürel etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Türkiye’den de çok sayıda sinemasever ve eleştirmenin yerinde izlediği Berlinale’yi, diğer iki dev festivalden ayıran en önemli özelliği, sinemaseverlere, yani seyircilere açık olması.

Festival kapsamında geçen yıl yaklaşık 400 bin bilet satılmış ve toplamda, 4 bini gazeteci ve eleştirmen olmak üzere sinema profesyonellerine yapılan özel gösterimler ve basın gösterimleriyle birlikte 500 bin kişi festivale katılmıştı.

Yarışma ve diğer bölümlerde kısa filmden, belgesele, müzikalden, siyah-beyaz filmlere kadar 71 ülkeden toplam 340 film, eleştirmenlerin ve sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Avrupa Film Pazarı'nda da 732 film yer aldı. Geçen yıl, "Altın Ayı" ödülüne "Sheytan vojud nadarad" (Şeytan yok) adlı filmiyle İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, festivalin ikinci büyük ödülü olan "Gümüş Ayı" ise ABD’li yönetmen Eliza Hittman’in "Never Rarely Sometimes Always" (Asla, nadiren, bazen, her zaman) adlı filmine verildi.