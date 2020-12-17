Berlinale Film Festivali Salgın Yüzünden İptal Edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını, her ülkedeki kitlesel etkinlikler gibi, Berlin Film Festivali'ni de etkiledi. Her yıl geleneksel olarak Şubat ayında dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşen festivalin iptal edildiği duyuruldu.
Festival yönetimi, her zaman olduğu gibi fiziksel olarak gerçekleşmesi planlanan festivalin, salgına karşı alınan önlemler ve pandeminin tüm şiddetiyle sürmesi nedeniyle şubat ayında yapılmasının imkansız olduğunu duyurdu.
Normal şartlar altında 11-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması düşünülen festivalin, sadece sinema ve dizi sektörünü buluşturan Avrupa Film Pazarı'nın Mart ayında sanal formatta yapılacağı öğrenildi. Haziran ayındaysa, koşulların elvermesi ve sinemaların yeniden açılması durumunda, bir dizi filmin dünya prömiyerinin fiziksel ortamda gerçekleşeceği bir "mini festival" planlandığı haber verildi.
Söz konusu festival kapsamında, Berlinale’nin geleneksel "Altın ve Gümüş Ayı" ödüllerinin dağıtılıp, dağıtılmayacağı da şu an için netleşmedi.
Bu sene 71’nci kez yapılması düşünülen organizasyon, Cannes ve Venedik Film Festivalleri’yle birlikte dünyanın en prestijli kültürel etkinliklerinden biri olarak biliniyor. Türkiye’den de çok sayıda sinemasever ve eleştirmenin yerinde izlediği Berlinale’yi, diğer iki dev festivalden ayıran en önemli özelliği, sinemaseverlere, yani seyircilere açık olması.
Festival kapsamında geçen yıl yaklaşık 400 bin bilet satılmış ve toplamda, 4 bini gazeteci ve eleştirmen olmak üzere sinema profesyonellerine yapılan özel gösterimler ve basın gösterimleriyle birlikte 500 bin kişi festivale katılmıştı.
Yarışma ve diğer bölümlerde kısa filmden, belgesele, müzikalden, siyah-beyaz filmlere kadar 71 ülkeden toplam 340 film, eleştirmenlerin ve sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Avrupa Film Pazarı'nda da 732 film yer aldı. Geçen yıl, "Altın Ayı" ödülüne "Sheytan vojud nadarad" (Şeytan yok) adlı filmiyle İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, festivalin ikinci büyük ödülü olan "Gümüş Ayı" ise ABD’li yönetmen Eliza Hittman’in "Never Rarely Sometimes Always" (Asla, nadiren, bazen, her zaman) adlı filmine verildi.
Berlinale, Alman hükümeti tarafından yılda 27 milyon Euroluk bir bütçeyle destekleniyor. Festivale dünyanın dört bir yanından gelenlerin, başkent Berlin’in bütçesine katkısı ise 100 milyon Euro olarak hesaplanıyor.
Cannes Film Festivali de iptal edilmişti
Cannes Film Festivali Mayıs ayında Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmiş ve festival programına seçilen bazı filmler, sinemalarda "Cannes 2020" etiketiyle gösterilmişti.
Venedik Film Festivali’yse Eylül ayında, salgın nedeniyle kısıtlayıcı önlemler çerçevesinde ve çok az sayıda yıldızın katılımıyla ve neredeyse sadece Avrupa kaynaklı filmlerle düzenlendi.
Almanya’da sinema salonları Mart ayında, salgının ilk dalgasında kapatıldı. Mayıs ayında ise normalleşme sürecinde salonlarda izleyiciler arasında en az 1,5 metre mesafe olması koşuluyla yeniden açıldı. Ancak Almanya’yı sert vuran ikinci salgın dalgasına karşı alınan önlemler kapsamında ve salgın endişesi nedeniyle 2 Kasım’da yeniden kapatıldı.