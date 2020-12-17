Berlinale Film Festivali Salgın Yüzünden İptal Edildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını, her ülkedeki kitlesel etkinlikler gibi, Berlin Film Festivali'ni de etkiledi. Her yıl geleneksel olarak Şubat ayında dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşen festivalin iptal edildiği duyuruldu.

Festival yönetimi, her zaman olduğu gibi fiziksel olarak gerçekleşmesi planlanan festivalin, salgına karşı alınan önlemler ve pandeminin tüm şiddetiyle sürmesi nedeniyle şubat ayında yapılmasının imkansız olduğunu duyurdu.

Normal şartlar altında 11-21 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması düşünülen festivalin, sadece sinema ve dizi sektörünü buluşturan Avrupa Film Pazarı'nın Mart ayında sanal formatta yapılacağı öğrenildi. Haziran ayındaysa, koşulların elvermesi ve sinemaların yeniden açılması durumunda, bir dizi filmin dünya prömiyerinin fiziksel ortamda gerçekleşeceği bir "mini festival" planlandığı haber verildi.

Söz konusu festival kapsamında, Berlinale’nin geleneksel "Altın ve Gümüş Ayı" ödüllerinin dağıtılıp, dağıtılmayacağı da şu an için netleşmedi.