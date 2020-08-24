Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı

En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol ödülleri verilecek.Berlin Film Festivali yönetimi en iyi oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımını kaldırarak, bunun yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol dallarında ödül verilmesi kararını aldı.

Berlinale olarak bilinen festival yönetiminden bugün yapılan açıklamada, "İlk kez oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımının gözetilmeyeceği" vurgulanarak, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine "Başrolde En İyi Oyunculuk Performansı" ve "Yan Rolde En İyi Oyunculuk Performansı" dallarında Gümüş Ayı verileceği belirtildi.

Berlinale'nin yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek bu kararı, "Oyunculuk dalında ödülleri cinsiyete göre ayırmamak, sinema sektöründe toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusundaki bilincin bir göstergesidir" sözleriyle değerlendirdi.

"Jüri Ödülü"

Berlinale tarafından yapılan açıklamada diğer ödüllere ilişkin yenilikler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 2021 yılından itibaren "Alfred Bauer Ödülü" tamamen kaldırılarak bunun yerine "Jüri Ödülü" verilecek.