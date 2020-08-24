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Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı

24.08.2020 17:10 | Son Güncelleme

Berlinale bir ilke imza atarak en iyi oyuncuya verilen ödüllerde cinsiyet ayrımını kaldırma kararı aldı.

Berlinale oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldırdı

En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol ödülleri verilecek.Berlin Film Festivali yönetimi en iyi oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımını kaldırarak, bunun yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol dallarında ödül verilmesi kararını aldı.

Berlinale olarak bilinen festival yönetiminden bugün yapılan açıklamada, "İlk kez oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımının gözetilmeyeceği" vurgulanarak, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine "Başrolde En İyi Oyunculuk Performansı" ve "Yan Rolde En İyi Oyunculuk Performansı" dallarında Gümüş Ayı verileceği belirtildi.

Berlinale'nin yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek bu kararı, "Oyunculuk dalında ödülleri cinsiyete göre ayırmamak, sinema sektöründe toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusundaki bilincin bir göstergesidir" sözleriyle değerlendirdi.

"Jüri Ödülü"

Berlinale tarafından yapılan açıklamada diğer ödüllere ilişkin yenilikler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 2021 yılından itibaren "Alfred Bauer Ödülü" tamamen kaldırılarak bunun yerine "Jüri Ödülü" verilecek.

Sinemada yeni perspektifler açan filmlere verilen Alfred Bauer Ödülü 2020 yılındaki Berlinale'de iptal edilmişti. Berlinale'nin kurulmasından sonraki ilk 25 yıl boyunca festivalin direktörlüğünü yapan Alfred Bauer'in Nasyonal Sosyalizm döneminde yürütülen propagandalarda önemli bir rol oynadığının ortaya çıkması üzerine festival yönetimi bu ödülü iptal etme kararı almıştı.

Berlinale yönetimi bugün yaptığı açıklamada, Alfred Bauer'e ilişkin tarihi bir araştırma yapıldığını ve bunun raporunun yaz sonunda açıklanacağını duyurdu.

Berlinale'de En İyi Film dalında verilen Altın Ayı'nın yanı sıra aralarında "Büyük Jüri Ödülü"nün de bulunduğu toplam yedi dalda Gümüş Ayı ödülleri veriliyor.

Salgına rağmen festival

71'inci Berlin Film Festivali'nin 11-21 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Koronavirüs salgınına rağmen, gelecek yıl festivalin yüz yüze katılım ile düzenlenmesi öngörülüyor. Berlinale'nin bütün ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayacak koşulların sağlanması ile düzenlenecek festivale ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

DW,KNA / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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