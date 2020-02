Berlinale Türkiyesiz başlıyor

Festivalin açılış filmi Philippe Falardeau imzalı "My Salinger Year" olacak. Festivalde bu yıl Türkiye'den film yer almıyor.Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale bu akşam düzenlenecek açılış töreni ile başlıyor. 70'incisi gerçekleştirilen festivalin açılışı Fransız-Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau imzalı "My Salinger Year" ile yapılacak. Genç oyuncu Margaret Qualley ile Hollywood'un deneyimli isimlerinden Sigourney Weawer'ın başrollerini paylaştığı film, edebiyat ajanı Margaret'in asistanlığını yapmaya başlayan, ancak yazar olmayı arzulayan Joanna'nın hikayesini anlatıyor. Film, Berlinale Specials programında yer alıyor.

Film sinema, plastik sanatlar, antropoloji gibi disiplinler arası projenin bir parçasını oluşturuyor. İngiliz Sally Potter'in "The Roads Not Taken," Güney Koreli Hong Sangsoo'nun "Domangchin yeoja" ve İranlı Mohammed Rasoulof'un "Sheytan vojud nadarad" Altın Ayı için yarışacak filmler arasında yer alıyor. "Sanatsal niteliğe" göre filmleri seçtiklerini vurgulayan Berlinale Direktörü Carlo Chatrian, bu yapımların ortak özelliğinin "insanların karanlık yüzüne" işaret etmesi olduğunu söylüyor.

Fatma Çolakoğlu kısa film jürisinde

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde bu yıl hiçbir bölümde Türkiye'den film yer almıyor. Festival küratörlerinin verdiği bilgilere göre, çok sayıda Türk film izlemiş olmalarına, son ana kadar düşünmelerine rağmen, Berlinale'nin hiçbir bölümüne bu yıl Türkiye'den yönetmen davet edilmedi.

Festivalde Altın Ayı için yarışan kısa filmleri belirleyecek olan jüride bu yıl Türkiye'den biri isim, Fatma Çolakoğlu yer alıyor. 15 yıldan bu yana sinema ve video sanatı alanında küratör olarak çalışan Çolakoğlu, halen çağdaş sanat merkezi SALT İstanbul'da görev yapıyor.