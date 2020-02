Berlinale'de Altın Ayı İranlı Muhalif Yönetmenin

Berlin’de 20 Şubat’tan bu yana sinema severleri ağırlayan Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) sona erdi. Cannes ve Venedik ile birlikte dünyanın en önemli sinema festivalleri arasında yer alan festivalde Altın Ayı ödülüne "Sheytan vojud nadarad" (Şeytan Yok) adlı filmiyle İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof layık görüldü.

Dört farklı hikaye anlatan film, bireysel özgürlüğün despotik bir rejim altında yaşamı nasıl sınırlandığını sorguluyor. Aynı zamanda filmin senaryosunu da kaleme Rasoulof’un koltuğu Berlinale’nin kapanış gecesindeki ödül töreninde boş kaldı ve Altın Ayı’yı onun adına Hamburg’da yaşayan kızı aldı.

İran'da rejim karşıtı olarak bilinen Rasoulof, geçtiğimiz yıl "ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükûmetine karşı propaganda yapmak" suçundan İran Devrim Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Festivalin ikinci büyük ödülü olan "Gümüş Ayı", ABD’li yönetmen Eliza Hittman’in "Never Rarely Sometimes Always" (Asla Nadiren Bazen Daima) adlı filmine verildi. Film, 17 yaşında hamile kalan bir kızın hikayesinde yola çıkarak, cinsel taciz ve Amerika’daki sosyal devlet yapılanmasındaki çarpıklık konularını işliyor.