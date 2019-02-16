BERLİN (AA) - 69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonyms" filmi kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Fransız oyuncu Juliette Binoche'un jüri başkanlığını yaptığı festivalde "En İyi Film" için verilen "Altın Ayı" ödülüne İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonyms" filmi layık görüldü.

Çinli yönetmen Wang Xiaoshuai'ın "So Long, My Son" filmindeki rolüyle Yong Mei'ye "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü verilirken aynı filmde oynayan Wang Jingchun da "En iyi Erkek Oyuncu" dalında "Gümüş Ayı" ödülü aldı.

Jüri Büyük Ödülüne ise "Grace a Dieu" filmiyle yönetmen Francois Ozon layık görüldü.

"En İyi Yönetmen" dalında "Gümüş Ayı" ödülünü "Ich war zu Hause aber" filmiyle Alman yönetmen Angela Schanelec alırken "En İyi Senaryo" dalındaki "Gümüş Ayı"yı da "La Pranza dei bambini" isimli İtalyan filmiyle Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano kazandı.