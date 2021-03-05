Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu

Jüride, Lapid ve geçen yıl "Sheytan Vojud Nadarad" (Şeytan Yok) filmiyle Altın Ayı'yı kazanan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un yanı sıra daha önceki yıllarda bu ödülün sahibi olan Ildiko Enyedi, Adina Pintilie, Gianfranco Rosi ve Jasmila Zbanic bulunuyordu.

Ödülü duyuran Uluslararası Jüri üyesi İsrailli yönetmen Nadav Lapid, Rumen meslektaşının filmini, "kalıcı bir sanat eseri" olarak tanımladı. Lapid, bu filmin "içinde bulunduğumuz anı" çok iyi yakaladığını sözlerine ekledi.

Berlinale olarak bilinen festivalde, en iyi filme verilen Altın Ayı ödülünü Rumen yönetmen Radu Jude'nin "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" (Talihsiz seks ve porno deliliği) adlı filmi kazandı. Filmde, seks videosu internete yayılan bir öğretmenin hikâyesi anlatılıyor.

Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" da FIPRESCI ödülüne layık görüldü.71'inci Berlin Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Altın ve Gümüş Ayı kazanan filmler belli olurken, Ferit Karahan'ın yönetmenliğini yaptığı "Okul Tıraşı" Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görüldü.

Gümüş Ayı sahipleri

Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi, "Guzen to sozo" (Çarkıfelek ve fantezi) filmiyle Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülerek Gümüş Ayı aldı.

Gümüş Ayı alan bir diğer film, "Herr Bachmann und seine Klasse" (Bay Bachmann ve sınıfı) oldu. Alman yönetmen Maria Speth'in çektiği film Jüri Ödülü'nü kazandı.

En İyi Yönetmen dalında Gümüş Ayı, "Termeszetes feny" (Doğal ışık) filmiyle Macar Denes Nagy'a verildi.

Cinsiyet ayrımı kaldırıldı

Oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldıran Berlinale'de bu yıl en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödülleri yerine en iyi başrol ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde sadece birer ödül verildi.

"Ich bin dein Mensch" (Ben senin adamınım) filmindeki performansıyla en iyi oyuncu seçilen Alman aktrist Maren Eggert de Gümüş Ayı kazanan bir diğer isim oldu.

"Rengeteg – mindenhol látlak" (Orman - Her yerde seni görüyorum) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı oyuncu seçilen Macar aktris Lilla Kizlinger de Gümüş Ayı'ya layık görüldü.