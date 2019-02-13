Berlinale’de Çin Filmine Sansür İddiası 

Dünyanın dört bir yanından gelen yönetmenlerin, sinema oyuncularının, eleştirmenlerinin ve film meraklılarının şu günlerde buluşma noktası olan Berlin Film Festivali Berlinale hareketli günler yaşıyor.

Altın ve Gümüs Ayı ödüllerini kazanan filmlerin açıklanmasına üç gün kala, yarışma bölümünde yer alan Çinli yönetmen Zhang Yimou’nun ‘Yi miao zhong’ adlı filminin festivalde gösterilemeyeceğinin açıklanması Çin’de sanata ve sanatçılara sansür konusunu gündeme getirdi.

Festival yönetimi, diplomatik bir dil kullanarak filmin teknik sorunlardan dolayı yarışma bölümünden çekildiğini açıkladı. Ancak kulislerde yapılan yorumlarda, filmin son anda sansüre takıldığı ve Çin hükümetinin, Mao döneminde Kültür Devrimi adı altında yapılan uygulamaları konu alan filmin Berlin’de gösterilmesini istemediği ileri sürüldü.

Geçmişte de yönetmen Yimou, Çinli yetkililerle ters düştüğü için birçok festivalden çekilmek zorunda kalmıştı. Festivalin başlamasına birkaç gün kala Gençlik Bölümü Generation 14Plus’ta gösterileceği duyurulan ‘Better Days’ (Daha Güzel Günler) adlı Çin filminin de festivalden çekildiği haberi gelmişti. Muhalif gençleri anlattığı belirtilen filmin Çin’de son aylarda sertleştiği söylenen sansüre takıldığı söylendi.