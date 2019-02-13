Berlinale’de Çin Filmine Sansür İddiası 

Dünyanın dört bir yanından gelen yönetmenlerin, sinema oyuncularının, eleştirmenlerinin ve film meraklılarının şu günlerde buluşma noktası olan Berlin Film Festivali Berlinale hareketli günler yaşıyor.
Altın ve Gümüs Ayı ödüllerini kazanan filmlerin açıklanmasına üç gün kala, yarışma bölümünde yer alan Çinli yönetmen Zhang Yimou’nun ‘Yi miao zhong’ adlı filminin festivalde gösterilemeyeceğinin açıklanması Çin’de sanata ve sanatçılara sansür konusunu gündeme getirdi.
Festival yönetimi, diplomatik bir dil kullanarak filmin teknik sorunlardan dolayı yarışma bölümünden çekildiğini açıkladı. Ancak kulislerde yapılan yorumlarda, filmin son anda sansüre takıldığı ve Çin hükümetinin, Mao döneminde Kültür Devrimi adı altında yapılan uygulamaları konu alan filmin Berlin’de gösterilmesini istemediği ileri sürüldü.
Geçmişte de yönetmen Yimou, Çinli yetkililerle ters düştüğü için birçok festivalden çekilmek zorunda kalmıştı. Festivalin başlamasına birkaç gün kala Gençlik Bölümü Generation 14Plus’ta gösterileceği duyurulan ‘Better Days’ (Daha Güzel Günler) adlı Çin filminin de festivalden çekildiği haberi gelmişti. Muhalif gençleri anlattığı belirtilen filmin Çin’de son aylarda sertleştiği söylenen sansüre takıldığı söylendi.
Berlinale’nin en önemli bölümü olan yarışmalı bölümde yer alan toplam 23 filmden 18’i geride kalan günlerde seyirciyle buluştu. Türkiye adına yarışan, Emin Alper’in yönettiği ve senaryosunu yazdığı ‘Kız Kardeşler’ filmi Altın Ayı için favoriler arasına girdi. Alper’in ‘Tepenin Ardı’ ve ‘Abluka’dan sonra yönettiği üçüncü film olan ‘Kız Kardeşler’, Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı. Önemli rolleri Cemre Ebüziyya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer’in paylaştığı film, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri gönderilen üç kız kardeşin hikayesini anlatıyor.
Köy yaşamının dar çerçevesinden bunalan kardeşlerin tekrardan kasabaya, hatta büyük kentte gitme hayallerini ele alan film, güçlü kadın karakterleri, zamansız bir mekan yaratabilen etkileyici görüntüleri ve sağlam senaryosuyla Berlin’de eleştirmenlerden çok iyi not aldı. Emin Alper, bazı sahnelerinde 1970’li yılların Yılmaz Güney ve ‘köy sineması’ ekolünü anımsatan filminin, Türkiye’de her şeye rağmen değişen kadın imgesini ve kadınların özgüven arayışını ana konu olarak irdelediği görüşünde.
Alper, 2013’de ilk filmi ‘Tepenin Ardı’ ile Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde ‘Caligari Ödülü’, ikinci filmi ‘Abluka’ ile de Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasında ‘Jüri Özel Ödülü’ kazanmıştı.
Hamburglu yönetmen Fatih Akın’ın Berlinale’de prömiyeri yapılan ve Altın Ayı için yarışan yeni filmi ‘Der Goldene Handschuh’ (Altın Eldiven) ise, sinema eleştirmenlerinden kötü not aldı. 1970’lerde Hamburg’da beş kadını öldüren Fritz Honka’yı anlatan film, aşırı derecede vahşi ve kan dolu sahneleri nedeniyle beğenilmedi. Jüri başkanlığını Fransız sinema oyuncusu Juliette Binoche’un yaptığı 69. Berlinale, 16 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenecek törenle sona erecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum