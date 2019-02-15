Berlinale'de Emin Alper favori konumuna yükseldi

Emin Alper'in Altın Ayı yarışındaki filmi "Kız Kardeşler", uluslararası sinema eleştirmenlerinin favorisi oldu.Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yarışma bölümüne katılan yapımların gösterimi tamamlandı. Emin Alper'in Altın Ayı yarışındaki filmi "Kız Kardeşler", uluslararası sinema eleştirmenlerinden en yüksek puan alan yapım oldu. Film, kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köye dönen üç kız kardeşin hikayesini anlatıyor.

Uluslararası sinema eleştirmenlerine göre Emin Alper’in yanı sıra Altın Ayı’nın en güçlü adaylarından biri de "Synonyms" filmiyle İsrailli yönetmen Nadav Lapid. Yeni bir ülkede kök salmanın zorluğunu ele alan film yönetmenin kendi deneyimlerini temel alıyor.

Makedon kadın yönetmen Teona Strugar Mitevska'nın "Tanrı var, adı da Petrunya” eleştirmenlerin beğenisini toplayan diğer bir yapım. Film, erkek egemen düzene karşı çıkan genç kadın Petrunya'nın mücadelesini anlatıyor.

Sansür tartışması

Yarışma bölümünün favorilerinden biri de ünlü Çinli yönetmen usta Zhang Yimou’ydu. 1988’de Altın Ayı alan ilk Çinli yönetmenin yarışmaya, "Bir saniye" adlı filmiyle katılması bekleniyordu. Ancak filmin dünya prömiyeri beklenmedik bir şekilde iptal edildi. Böylelikle Altın Ayı için yarışan film sayısı 17’den 16’ya indi.