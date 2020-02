Berlinale'de Gösterilen Film Sayısı Bu Yıl Azalıyor

Cannes ve Venedik ile birlikte dünya çapında en önemli sinema festivallerinden Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) bu yıl da yüzlerce filme ve beyaz perdenin yıldızlarına ev sahipliği yapıyor. 70’inci kez düzenlenen Berlinale’nin en önemli ödülü "Altın Ayı" için 18 film yarışırken, açılışı yönetmenliğini Philippe Falardeau’nun yaptığı ve başrolünü Sigourney Weaver’in üstlendiği "My Salinger Year" adlı film yapacak.

Festivalin yarışmalı bölümünde, yönetmenliğini Sally Potter’ın yaptığı ve başrollerini Javier Badem, Elle Fanning ve Salma Hayek’in üstlendiği "The Roads Not Taken", İtalyan yönetmen kardeşler Damiano D’Innocenzo ve Fabio D’Innocenzo’nun "Favolacce", Amerikalı yönetmen Abel Ferrara’nın yeni filmi "Siberia" ve Alman yönetmen Christian Petzold’un "Undine" adlı yapımları merakla beklenen filmler arasında. Ana yarışmada jüri başkanlığını İngiliz aktör Jeremy Irons üstlendi. Ancak Berlinale yönetimi, bu seçimden dolayı eleştirilere uğradı.Jeremy Irons’ın geçmişte cinsel taciz ve eşcinsel evlilik hakkında dile getirdiği görüşleri nedeniyle bu önemli görevi üstlenmesi tartışmalı ve yanlış bir karar olarak nitelendi. Berlinale yönetimi ise, Irons’ın 1990’lı yıllarda kullandığı ve sonra özür dilediği bazı sözlerden dolayı eleştirilmesinin doğru olmadığını ifade ederek, festivale çağrılan filmlerin yüzde 58'inin kadın yönetmenlerin imzasını taşıdığını açıkladı. Berlin Film Festivali Ödülleri, 29 Şubat’ta Berlinale Palast’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Berlinale’de "Altın Ayı" için yarışacak filmler ve yönetmenler:

"Berlin Alexanderplatz" (Burhan Qurbani)

"DAU. Natasha" (Ilya Khrzhanovskiy/Jekaterina Oertel)

"Domogchin Yeoja" (Hong Sangsoo)

"Effacer l'Historique" (Benoit Delepine/ Gustave Kervern)

"El Profugo" (Natalia Meta)

"Favolacce" (Damiano D'innozenco/ Fabio D'innozenco)

"Fist Cow" (Kelley Reichardt)

"Irradies" (Rithy Panh)

"Le Sel Des Larmes" (Philippe Garrel)

"Never Rarely Sometimes Always" (Eliza Hittman)

"Rizi" (Tsai Ming-Liang)

"The Roads Not Taken" (Sally Potter)

"Schwesterlein" (Stephanie Chuat/ Vernonique Reymond)

"Sheytan vojud nadarad" (Mohammad Rasoulof)

"Sibiria" (Abel Ferrara)

"Thodos Os Mortos" (Caetano Gotardo/Marco Dutra)

"Undine" (Christian Petzold)

"Volevo Nascondermi" (Giorgio Diritti).