Berlinale'de Gösterilen Film Sayısı Bu Yıl Azalıyor

Cannes ve Venedik ile birlikte dünya çapında en önemli sinema festivallerinden Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) bu yıl da yüzlerce filme ve beyaz perdenin yıldızlarına ev sahipliği yapıyor. 70’inci kez düzenlenen Berlinale’nin en önemli ödülü "Altın Ayı" için 18 film yarışırken, açılışı yönetmenliğini Philippe Falardeau’nun yaptığı ve başrolünü Sigourney Weaver’in üstlendiği "My Salinger Year" adlı film yapacak.

Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Bu yılki festival bir dizi yeniliğe de sahne olacak. 19 yıl boyunca Berlinale’yi yöneten ve zaman zaman Cannes’dan daha önemli bir konuma taşıyan Dieter Kosslick’in emekliye ayrılmasından sonra onun yerine geçen isimler Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeck ilk kez festivali yönetiyor. İkili festivalin yan programlarının sayısını azaltarak ve gösterilecek film sayısını düşürerek göreve başladı.

Yarışma ve diğer bölümlerde kısa filmden, belgesele, müzikalden siyah-beyaz filmlere kadar 71 ülkeden toplam 340 film eleştirmenlerin ve sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Geçen yıl 500’e yakın filmin davet edildiği ve dünyanın en çok seyirci çeken festivali olarak bilinen Berlinale'de film sayısının düşmesine paralel, filmlerin gösterildiği salon sayısının da azalması nedeniyle seyirci sayısında da gerileme bekleniyor.