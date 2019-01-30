Berlinale’de Türkiye’den iki film gösterilecek

Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.69’uncu Berlin Film Festivali’nin programı Salı günü Berlin’de düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Berlinale olarak bilinen festival bu yıl “Özel alan politiktir” sloganı ile düzenleniyor. Bu çerçevede de programda, çocukluk, aile, cinsiyet eşitliği ile beslenme temalı filmler yer alıyor.

Bu yıl 7-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Berlinale’nin açılışını Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in imzasını taşıyan “The Kindness of Stranger” yapacak. Film, New York’ta soğuk bir kış günü yolları kesişen, zor durumda olan insanlar arasındaki iletişimi, şefkati, sevgiyi ve yeni başlangıçlarını konu ediyor. Daha önce de Berlinale’ye konuk olan Lone Scherfig’in filmi, Altın Ayı için yarışan filmler arasında bulunuyor.

Fatih Akın 10 yıl sonra Berlinale’de

Festival programının en önemli kısmını oluşturan yarışmalı bölümde bu yıl 23 film gösterilecek. Bu filmlerden 17’si Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. 6 film ise yarışma dışı programda yer alıyor.