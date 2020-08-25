Berlinale’nin cinsiyet ayrımını kaldırma kararına tepki

Berlin Film Festivali yönetiminin en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kaldırarak, en iyi başrol ve en iyi yan rol dallarında ödül verileceğini açıklamasına, film sektöründe kadınların hakları için mücadele eden Pro Quote Film adlı dernek tepki gösterdi.

Pro Quote Film tarafından yapılan açıklamada, festival yönetiminin kamera önünde ve arkasında kadınlara eşitlik sağlayacak önlemler almak yerine, oyunculuk ödüllerinde cinsiyeti kaldırmayı bir yenilikmiş gibi sunduğu belirtildi.

Berlinale olarak bilinen Berlin Film Festivali’ni "toplumsal cinsiyet adaletinden çok uzak" olmakla suçlayan Pro Quote Film, festivalin ana yarışmasında kadın yönetmenlerin filmlerine daha az yer verildiğine dikkat çekti. Erkek yönetmenler, senaristler ve prodüktörlerin imzasını taşıyan filmlerde kadınlara daha az rol verildiğini belirten dernek, bu rollerin de çoğunlukla basmakalıp ve cinsiyetçi düşüncelerle oluşturulduğunu ifade etti.

Kadın oyuncuların film sektöründe yaşadığı sıkıntılara da dikkat çeken Pro Quote, 30 yaşından sonra aktrislere daha az rol verildiğini hatırlattı. "Sonuçta rollerin üçte ikisi erkekler için yazılıyor. Bu Arthouse filmler için de geçerli" denilen açıklamada, Berlinale’de kadın oyuncuların koşulları eşit olmayan bir rekabet yarışına sokulduğu kaydedildi.