HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

25.10.2020 22:29 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Polis yetkilileri, fetiş partisinin düzenlendiği mekanın katılımcı sayısına kıyasla küçük olduğunu ve sosyal mesafe uygulamaya elvermediğini açıkladı.

Baskını Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla duyuran Berlin polis teşkilatı "Mitte'deki bu parti, katılımcıları için muhtemelen tatmin edici olmayan bir şekilde sonlandı" ifadelerini kullandı.

Mitte'deki açık hava fetiş partisi için 250 bilet satılmıştı.

Fakat mekana çok daha fazla kişinin, maske giymeden geldiği görülünce polis devreye girdi.

Avrupa'daki çoğu ülke gibi Almanya da artan koronavirüs vakalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Frankfurt bu nedenle ünlü Noel pazarlarını yasaklayan kentler arasında katıldı. Noel döneminde ülkede genellikle 2,5 milyon turist çeken 2 bin 500'den fazla pazar kuruluyor. Fakat bu yıl aralarında Berlin, Düsseldorf ve Köln'ün de yer aldığı çok sayıda kent pazarları yasakladı.

"AMACIMIZ YENİ BİR SOKAK KISITLAMASININ ÖNÜNE GEÇMEK"

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, "Amacımız yeni bir sokağa çıkma kısıtlamasının önüne geçmek" dedi.

Almanya, bir süredir büyük nüfuslu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla koronavirüs vakalarını düşük tutmayı başarsa da, ülkede son dört gündür üst üste 10 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi.

Salgın başladığından bu yana ülkedeki vaka sayısı 430 bini, ölü sayısı ise 10 bini geçti.

Öte yandan Cumartesi gecesi Almanya'daki Robert Koch Hastalık Kontrol Enstitüsü'ne yanıcı maddelerle bir saldırı gerçekleştirildiği, küçük çaplı bir yangın çıktığı ve bazı pencerelerin kırıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Kahreden olay! Ceviz toplarken feci şekilde can verdiKahreden olay! Ceviz toplarken feci şekilde can verdi
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!
Fransa'da Ürdünlü iki kardeşe ırkçı şiddet!
Son dakika! Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
İsrail’de geliştirilen Kovid-19 aşısı 1 Kasım’da insanlar üzerinde denenecek
İsrail Savunma Bakanlığı'ndan 'aşı' açıklaması
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 10 arttı
Fransa'da korkutan artış! Salgının başından bu yana en yüksek sayı
Belarus'ta sokaklar yine karıştı
Belarus'ta sokaklar yine karıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.