HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

18.12.2020 12:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Polis yetkilileri, fetiş partisinin düzenlendiği mekanın katılımcı sayısına kıyasla küçük olduğunu ve sosyal mesafe uygulamaya elvermediğini açıkladı.

Baskını Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla duyuran Berlin polis teşkilatı "Mitte'deki bu parti, katılımcıları için muhtemelen tatmin edici olmayan bir şekilde sonlandı" ifadelerini kullandı.

Mitte'deki açık hava fetiş partisi için 250 bilet satılmıştı.

Fakat mekana çok daha fazla kişinin, maske giymeden geldiği görülünce polis devreye girdi.

https://twitter.com/PolizeiBerlin\_E/status/1320092517761769473

Avrupa'daki çoğu ülke gibi Almanya da artan koronavirüs vakalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Frankfurt bu nedenle ünlü Noel pazarlarını yasaklayan kentler arasında katıldı. Noel döneminde ülkede genellikle 2,5 milyon turist çeken 2 bin 500'den fazla pazar kuruluyor. Fakat bu yıl aralarında Berlin, Düsseldorf ve Köln'ün de yer aldığı çok sayıda kent pazarları yasakladı.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, "Amacımız yeni bir sokağa çıkma kısıtlamasının önüne geçmek" dedi.

Almanya, bir süredir büyük nüfuslu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla koronavirüs vakalarını düşük tutmayı başarsa da, ülkede son dört gündür üst üste 10 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi.

Salgın başladığından bu yana ülkedeki vaka sayısı 430 bini, ölü sayısı ise 10 bini geçti.

Öte yandan Cumartesi gecesi Almanya'daki Robert Koch Hastalık Kontrol Enstitüsü'ne yanıcı maddelerle bir saldırı gerçekleştirildiği, küçük çaplı bir yangın çıktığı ve bazı pencerelerin kırıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Pierre Loti Kimdir?Pierre Loti Kimdir?
Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Kısıtlamalar etkisini gösterdi! Bir ilden sevindiren haber

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Pierre Loti Kimdir?

Pierre Loti Kimdir?

Villada parti yaptılar, 'Canınız çeksin' notuyla paylaştılar

Villada çılgın parti! Sosyal medyadan bu notla paylaştılar

Jeff Bezos kimdir? Hayatı hakkında detaylar

Yaşayan en zengin insan! Bakın o serveti nasıl kazandı

İşkolik eşe kötü haber! Yargıtay boşanma sebebi saydı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak boşanma sebebi

2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı

Satmaya götürürken yakalandı! Tam 2 bin yıllık

İzmit'te dehşet! Birlikte alkol aldığı sevgililer kıskançlık nedeniyle öldürmüş

Dehşete düşüren olay! Cinayetin sebebi kıskançlık çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.