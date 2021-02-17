HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

17.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berlin'de 600 kişilik fetiş partisine koronavirüs baskını

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis yetkilileri 600 kişilik bir "fetiş partisine" baskın düzenledi.

Polis yetkilileri, fetiş partisinin düzenlendiği mekanın katılımcı sayısına kıyasla küçük olduğunu ve sosyal mesafe uygulamaya elvermediğini açıkladı.

Baskını Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla duyuran Berlin polis teşkilatı "Mitte'deki bu parti, katılımcıları için muhtemelen tatmin edici olmayan bir şekilde sonlandı" ifadelerini kullandı.

Mitte'deki açık hava fetiş partisi için 250 bilet satılmıştı.

Fakat mekana çok daha fazla kişinin, maske giymeden geldiği görülünce polis devreye girdi.

https://twitter.com/PolizeiBerlin\_E/status/1320092517761769473

Avrupa'daki çoğu ülke gibi Almanya da artan koronavirüs vakalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Frankfurt bu nedenle ünlü Noel pazarlarını yasaklayan kentler arasında katıldı. Noel döneminde ülkede genellikle 2,5 milyon turist çeken 2 bin 500'den fazla pazar kuruluyor. Fakat bu yıl aralarında Berlin, Düsseldorf ve Köln'ün de yer aldığı çok sayıda kent pazarları yasakladı.

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, "Amacımız yeni bir sokağa çıkma kısıtlamasının önüne geçmek" dedi.

Almanya, bir süredir büyük nüfuslu diğer Avrupa ülkelerine kıyasla koronavirüs vakalarını düşük tutmayı başarsa da, ülkede son dört gündür üst üste 10 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi.

Salgın başladığından bu yana ülkedeki vaka sayısı 430 bini, ölü sayısı ise 10 bini geçti.

Öte yandan Cumartesi gecesi Almanya'daki Robert Koch Hastalık Kontrol Enstitüsü'ne yanıcı maddelerle bir saldırı gerçekleştirildiği, küçük çaplı bir yangın çıktığı ve bazı pencerelerin kırıldığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Kayınpeder dehşeti! Gelini silahlı saldırıdan zor kurtulduKayınpeder dehşeti! Gelini silahlı saldırıdan zor kurtuldu
Nisa suresinin meali ve faziletiNisa suresinin meali ve fazileti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Şişli'de ilginç anlar! Araç yokuşta kaldı, vatandaşlar bakın ne yaptı

Şişli'de ilginç anlar! Araç yokuşta kalınca...

Mezar başında itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti

Mezar başında itiraf ettiği cinayeti, mahkemede reddetti

Kayınpeder dehşeti! Gelini silahlı saldırıdan canını zor kurtardı

Kayınpeder dehşeti! Gelini silahlı saldırıdan zor kurtuldu

Sucuk olmaktan kurtardığı eşeğe gözü gibi bakıyor

Sucuk olmaktan kurtardığı eşeğe gözü gibi bakıyor

Koronavirüsten ölen annesinin hesabından para çekti, durumu fark eden kardeşi şikayet etti

Annesi koronadan ölünce oğlu hesabını boşalttı

Regaip Kandili tarihi 2021... Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nin önemi, okunan dualar nedir? 2021 dini günler takvimi!

Regaip Kandili ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.