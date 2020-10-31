Berlin’de açılan yeni havalimanı taksiciler tarafından protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ilk gününde taksiciler tarafından protesto edildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) açıldığı ilk gün taksicilerin protestosuna neden oldu. Yeni havalimanından yolcu alamayacak olan Berlinli taksiciler, büyük bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Kasım ayı itibarıyla kapanacak olan Tegel Havalimanı’nda toplanan yaklaşık bin taksici zaman zaman otoyolu da kapatarak, yeni havalimanına kadar konvoy düzenledi. Yeni kurala göre Brandenburg eyaleti sınırları içerisinde olan BER Havalimanı’na Berlinli taksiciler yolcu götürebilecek, ama dönüşte havalimanından Berlin’e yolcu alamayacak. Brandenburg plakalı taksiler ise istedikleri gibi havalimanı ve Berlin arasında yolcu alıp indirebilecek. Karar başkentte yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiriyor, çünkü Berlinli taksicilerin yaklaşık yarısı Türklerden oluşuyor. Bunun büyük haksızlık olduğunu ve ekonomik olarak kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Berlinli taksiciler, “Havalimanını kullanan yolcuların yüzde doksanından fazlası Berlinli ama biz Berlinli taksiciler onlara hizmet veremeyeceğiz. Bu büyük haksızlık” dedi.

21 senedir Berlin’de taksicilik yapan Erkan Özmen yaptığı açıklamada, tek istediklerinin Berlin’deki 7 bin 300 taksinin hepsinin yeni açılacak havalimanından müşteri alabilme hakkı olduğunu aktardı. Eski havalimanı Tegel’in kapanacak olmasıyla mevcut şartlarda büyük bir ekonomik kayıp yaşayacaklarını iddia eden Özmen, “Kendi havalimanımız kapanıyor. 24 saat içerisinde bu havaalanında günde 2-3 bin taksici geçiniyordu. Biz aynısını yeni havalimanında da istiyoruz. Bize sadece kurayla seçilen 300 taksiye oradan yolcu alma hakkı veriliyor. Diğer 7 bin taksi BER’den yolcu alamayacak” dedi. “Berlin Çevre Senatörü, taksicileri bitirmek istiyor”

Çevre ve Ulaşım Senatörü Regine Günther’in kasıtlı bir şekilde bu uygulamaya gittiğini iddia eden Özmen, “Yeni bir anlaşmanın yapılaması gerekir. Zaten bu havalimanına inecek yolcuların yüzde doksan dokuzu Berlin’e geliyor. Bizim senatörümüzün bunu bilerek yaptığına inanıyorum. İnsanları taksiden uzaklaştırıp, otobüslere, metroya yönlendirmek istiyor. Tamam anlıyorum tabiatı koruma adına yapıyor bunu ama tabiatı korurken de bu kadar insanı ekmeğinden etmeyelim” ifadelerini kullandı.