Berlin’de Açılışı Yılan Hikayesine Dönen Havaalanı

Açılmayan otomatik bir kapıyı tamir etmek ne kadar zaman alır? Berlinliler, son yıllarda ‘Avrupa’nın en modern havalimanı’ olacağı iddia edilen BER kodlu Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın açılışının defalarca ertelenmesinden sonra, durmadan kendilerine işte bu soruyu soruyorlar. 2006’da temeli atılan ve Haziran 2012'de hizmete gireceği duyuulan BER, yangın söndürme sistemi ve otomatik olarak açılması planlanan ama çalışmayan kapılar yüzünden bir türlü açılamadı.

Maliyeti 5 milyar Euro arttı

Açılış tarihi şimdiye dek beş kez ertelen havalimanının teslim tarihi için son olarak Ekim 2020 deniyor. Alman disiplinine hiç de uymayacak şekilde ters giden BER’in başlangıçta 2 milyar 800 milyon Euro olan maliyeti en az 7 milyar Euroya ulaştı. Havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay yaklaşık 17 milyon Euro olduğu hesaplanıyor. Yangın söndürme sistemi ve kapıların sökülerek yeniden inşa edildiğini hatırlatan BER yönetimi, 2020’yi kesin tarih olarak tanımlarken, havalimanı açıldığında günde bin uçuş planladığını, 2040 yılına kadar 55 milyon yolcu ile yaklaşık 9 milyar Euroluk kar yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor ve bozulan moralleri düzeltmeye çalışıyor.