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Berlin’de Açılışı Yılan Hikayesine Dönen Havaalanı

29.10.2018 23:12 | Son Güncelleme

2006’da temeli atılan ve Haziran 2012'de hizmete gireceği duyuulan BER, yangın söndürme sistemi ve otomatik olarak açılması planlanan ama çalışmayan kapılar yüzünden bir türlü açılamadı. Açılış tarihi şimdiye dek beş kez ertelen havalimanının teslim tarihi için son olarak Ekim 2020 deniyor

Berlin’de Açılışı Yılan Hikayesine Dönen Havaalanı

Açılmayan otomatik bir kapıyı tamir etmek ne kadar zaman alır? Berlinliler, son yıllarda ‘Avrupa’nın en modern havalimanı’ olacağı iddia edilen BER kodlu Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın açılışının defalarca ertelenmesinden sonra, durmadan kendilerine işte bu soruyu soruyorlar. 2006’da temeli atılan ve Haziran 2012'de hizmete gireceği duyuulan BER, yangın söndürme sistemi ve otomatik olarak açılması planlanan ama çalışmayan kapılar yüzünden bir türlü açılamadı.

Maliyeti 5 milyar Euro arttı

Açılış tarihi şimdiye dek beş kez ertelen havalimanının teslim tarihi için son olarak Ekim 2020 deniyor. Alman disiplinine hiç de uymayacak şekilde ters giden BER’in başlangıçta 2 milyar 800 milyon Euro olan maliyeti en az 7 milyar Euroya ulaştı. Havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay yaklaşık 17 milyon Euro olduğu hesaplanıyor. Yangın söndürme sistemi ve kapıların sökülerek yeniden inşa edildiğini hatırlatan BER yönetimi, 2020’yi kesin tarih olarak tanımlarken, havalimanı açıldığında günde bin uçuş planladığını, 2040 yılına kadar 55 milyon yolcu ile yaklaşık 9 milyar Euroluk kar yaratmayı hedeflediklerini belirtiyor ve bozulan moralleri düzeltmeye çalışıyor.

"Yıkıp yeniden yapın"

Çok sayıda havalimanı inşaat uzmanı ise, “BER hiç açılmayacak, teknik hatalar o kadar çok ki, yıkıp yeniden yapın” şeklinde görüş belirtiyor. Yapılan anketlere göre, BER’in 2020’de açılacağına inanan Berlinlilerin oranı sadece yüzde 25. Fikri sorulanların yüzde 37’si ‘daha sonra açılır’ derken, yüzde 34 ise hiç açılmayacağı görüşünde. İnşaatı yılan hikayesine dönen BER, Başbakan Angela Merkel’in de tepkisine neden oldu. Dünyada dev inşaat projelerinin bir kaç yılda sona erdiğini söyleyen Merkel, "Geçenlerde Çin'den gelen üst düzey misafirler, sadece iki pisti olan bir havaalanını bile yapamayan Berlin'de neler olduğunu sordu" diyerek hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

BER günün birinde açılana dek, Berlinliler ve şehrin ziyaretçileri diğer iki havalimanı, kentin dışında bulunan Schönefeld’i ve kentin içindeki Tegel Havalimanı'nı kullanmaya devam edecekler. Yılda 25 milyon kapasitesi olan Tegel Havalimanı 1970 yılında yalnızca 20 ayda inşa edilmişti.

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