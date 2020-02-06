Berlin'de AfD krizi, koalisyon ortakları toplanıyor

Koalisyon ortakları Cumartesi günü bir kriz toplantısı düzenleyecek.Almanya’nın doğu eyaletlerinden olan Thüringen'de dün yeni başbakanın sağ popülist ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle belirlemesi Alman siyasetinde tartışmalara neden oldu.
Thüringen eyaletinde Ekim ayı sonunda yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinin ardından bir çoğunluk hükümet kurulamayınca, halen Başbakan olan Sol Partili Bodo Ramelow, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile birlikte bir azınlık hükümeti üzerinde uzlaşma sağlamış, dün de mecliste başbakanlık seçimine favori olarak girmişti. Rameolow‘un, ilk iki turda çoğunluğu sağlayamayamasa da teamüller gereği üçüncü turda salt çoğunluğu alarak seçileceğinden yola çıkılıyordu, ancak öyle olmadı. Karşısına çıkan, Thüringen Parlamentosu'nun en küçük grubunu oluşturan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich, bir oy farkı ile başbakan seçildi.
Başbakan en küçük partiden
Kemmerich'in seçilmesi, göç ve İslam karşıtı AfD'nin oylarıyla mümkün oldu. AfD'nin kendisi de başbakan adayı çıkarsa da sağcı popülistler, kendi adayını değil, FDP’nin adayını seçerek hem Sol Parti liderliğinde kurulacak azınlık hükümetini engellemiş oldu, hem de federal düzeyde hükümette olan Hristiyan Birlik ile SPD koalisyonunu bölmeyi başardı. Zira şimdiye kadar Almanya’da kitle partileri ile muhalefet partilerinin temel prensibi, sağcı popülist, İslam karşıtı AfD ile aktif veya pasif biçimde işbirliğine girmemekti. Ancak Thüringen seçimlerinde bu prensip çiğnenmiş oldu. Orada üçüncü güç olmayı başaran, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), AfD ile ortak hareket ederek federal teşkilatının tavsiyesini de çiğnemiş oldu.
CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, dünkü seçim öncesi sadece kendi parti teşkilatını değil, başbakan seçilen Thomas Kemmerich'in partisi FDP’yi de uyardığını açıkladı. Buna rağmen dikkate alınmaması parti içinde de yoğun tartışmalara neden oluyor.
Federal hükümet çatırdıyor
Bu arada bir diğer sert tepki de federal hükümeti oluşturan koalisyonun en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Markus Söder’den geldi. Söder, yaşananların "kabul edilmesi imkansız bir tabu yıkılması" olduğunu söylerek eleştirdi.
Federal hükümetin diğer ortağı SPD’li Başbakan Vekili Olaf Scholz ise Thüringen'de olanların eyalet sınırlarını aştığını belirtip ortakları CDU’nun federal teşkilatına yönelik ciddi şüpheleri ortaya çıkardığını söyledi. Almanya'da federal düzeyde hükümette çatırdamaya neden olan Thüringen'deki gelişme üzerine federal hükümetin ortakları Cumartesi günü acil olarak toplanacak ve izleyecekleri tutumları belirleyecek.
AfD’nin Thüringen teşkilatı en radikal olanı
Başbakan seçilen FDP ve onu seçtiren sağcı popülist parti AfD dışında Almanya'da hakim olan genel kanı erken seçimlere gidilmesi yönünde. Olayın bu kadar çok tartışma yaratmasının başlıca nedeniyse AfD'nin Thüringen teşkilatının partinin en sağcı kanadı olması. AfD’nin Thüringen lideri Björn Höcke, pek çok siyasi partili politikacı tarafından "Nazi" olarak niteleniyor ve dünkü olağanüstü gelişmeyi de bilinçli planladığından yola çıkılıyor.
Dünkü seçimlere favori olarak giden Sol Parti'li Başbakan Bodo Ramelow, olanları 1930 ile karşılaştırdı. 2 Şubat 1930 yılında Adolf Hitler’in "En büyük zaferi Thüringen'de elde etmiştik. Orada gidişata yön veren parti bizim" sözleriyle başlayan Twitter paylaşımıyla Ramelow böylece AfD'yi Hitler'in partisiyle bir tutmuş oldu.
Yahudi ve Müslüman cemaatlerinde endişe
Thüringen'de olanlar Almanya'daki Yahudi ve Müslüman cemaatleri ile Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları tarafından da tepkiyle karşılandı. Sağcı popülistlerin gidişata bu kadar yön vermesinin Almanya'daki diğer eyaletlere ve federal düzeydeki politikalara sıçraması, diğer partilerin de sağcı söylemleri sahiplenerek bunu yaygın hale getirmesinden endişeleniliyor.
dpa/ETO,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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