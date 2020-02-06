Berlin'de AfD krizi, koalisyon ortakları toplanıyor

Koalisyon ortakları Cumartesi günü bir kriz toplantısı düzenleyecek.Almanya’nın doğu eyaletlerinden olan Thüringen'de dün yeni başbakanın sağ popülist ve İslam düşmanı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle belirlemesi Alman siyasetinde tartışmalara neden oldu.

Thüringen eyaletinde Ekim ayı sonunda yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinin ardından bir çoğunluk hükümet kurulamayınca, halen Başbakan olan Sol Partili Bodo Ramelow, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile birlikte bir azınlık hükümeti üzerinde uzlaşma sağlamış, dün de mecliste başbakanlık seçimine favori olarak girmişti. Rameolow‘un, ilk iki turda çoğunluğu sağlayamayamasa da teamüller gereği üçüncü turda salt çoğunluğu alarak seçileceğinden yola çıkılıyordu, ancak öyle olmadı. Karşısına çıkan, Thüringen Parlamentosu'nun en küçük grubunu oluşturan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) adayı Thomas Kemmerich, bir oy farkı ile başbakan seçildi.

Başbakan en küçük partiden

Kemmerich'in seçilmesi, göç ve İslam karşıtı AfD'nin oylarıyla mümkün oldu. AfD'nin kendisi de başbakan adayı çıkarsa da sağcı popülistler, kendi adayını değil, FDP’nin adayını seçerek hem Sol Parti liderliğinde kurulacak azınlık hükümetini engellemiş oldu, hem de federal düzeyde hükümette olan Hristiyan Birlik ile SPD koalisyonunu bölmeyi başardı. Zira şimdiye kadar Almanya’da kitle partileri ile muhalefet partilerinin temel prensibi, sağcı popülist, İslam karşıtı AfD ile aktif veya pasif biçimde işbirliğine girmemekti. Ancak Thüringen seçimlerinde bu prensip çiğnenmiş oldu. Orada üçüncü güç olmayı başaran, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), AfD ile ortak hareket ederek federal teşkilatının tavsiyesini de çiğnemiş oldu.