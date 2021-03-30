Berlin'de AstraZeneca kısıtlaması

Karara beyin damarlarındaki kan pıhtılaşması vakaları gerekçe gösterildi.İsveç-İngiltere ortaklı AstraZeneca şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Berlin Eyalet Senatosu Sağlık Senatörü Dilak Kalaycı, Berlin'de 60 yaş altı kadınlara AstraZeneca koronavirüs aşısı ile aşı yapılmasına ara verildiğini açıkladı. Kalaycı, söz konusu karara aşı ile bağlantılı beyin damarlarındaki kan pıhtılaşması vakalarını gerekçe gösterdi.

Diğer yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) kararının bekleneceğini söyleyen Kalaycı, bu yaş gurubunda ilk doz aşıyı olmuş kadınlar için nasıl bir yöntem izleneceği konusunda Federal Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerde bulunacağını ifade etti.

Başkentte bulunan Charité ve Vivantes gibi önemli hastaneler de beyin damarlarındaki pıhtılaşma ile ilgili bulguları gerekçe göstererek 55 yaş altı kadınlara AstraZeneca aşısını uygulamama kararı aldıklarını açıklamıştı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki altı üniversite hastanesinden beşinin baş hekimleri de AstraZeneca aşısının uygulanmasına ara verildiğini duyurarak, kararı "yeni ölüm vakalarının meydana gelme riskinin yüksek olması" ile gerekçelendirdi.