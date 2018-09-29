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Berlin’de aşure dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

Berlin’de aşure dağıtımı

BERLİN (AA) – Türk Dernekleri Almanya’nın başkenti Berlin’de aşure dağıttı.

Berlin’in Neukölln semtindeki Hermannplatz Meydanı’nda yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Türk derneklerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya’ya yaptığı ziyarete denk gelen aşure dağıtımıyla, hem Türk ve hem de İslam kültürünün önemli bir yansıması olan aşure geleneğini Almanya’da yaşatmayı ve bu kültürden Almanları haberdar etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde New York'un ünlü Times Meydanı'nda da yaklaşık 3 bin kişiye aşure ikram edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşure dağıtımı

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