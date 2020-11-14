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Berlin’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferi konvoyla kutlandı

14.11.2020 22:26 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın başkenti Berlin’de Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da kazandığı zafer konvoyla kutlandı.Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı kazandığı zaferinin ardından dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycan vatandaşları kutlamalara devam ediyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ’da kazandığı zafer konvoyla kutlandı.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a karşı kazandığı zaferinin ardından dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycan vatandaşları kutlamalara devam ediyor. Yaklaşık 30 yıllık esaretten sonra Dağlık Karabağ topraklarının Ermenistan işgalinden kurtarılması Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Azerbaycanlılar ve Türkler tarafından coşkuyla kutlandı. Kutlamada, Covid-19 salgını nedeniyle miting yerine araçlar ile konvoy yapıldı.
17 Temmuz Caddesi’nde toplanan vatandaşlar, önce arabalarını Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süsledi. Son kontrollerin ardından konvoy polis eskortu eşliğinde harekete geçti. Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy Berlin sokaklarında bir saat kadar tur attı. Konvoydaki kutlamalara zaman zaman yol kenarında duran vatandaşlarda destek verdi. Konvoyun sona ermesi ile vatandaşlar Azerbaycan müzikleri eşliğinde dans etti.
Dağlık Karabağ, Ermenistan tarafından işgal edildiğinde Azerbaycan ordusunda görev alan ve gazi olan Mehman Eskerov’da konvoya katılanlar arasındaydı. Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasına çok sevindiğini belirten Eskerov, “1990 yılındaki savaşta ben de asker olarak Karabağ’daydım. Savaşa ben de iştirak ettim. Bir Azerbaycanlı gibi biz de bütün kardeşlerimizin arkasındayız. Hepsini tebrik ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’e de derin teşekkürlerimizi bildiririz” dedi.
Zafer konvoyunu organize eden Furkan Aras ise yaptığı açıklamada, Karabağ’ın kurtarılmasına çok sevindiklerini ifade etti. Aras, “Atalarımızın atasının atası, Azerbaycan’dan kaçmıştı Ermeni soykırımından. Iğdır’a yerleşmişler. Tabi 30 senedir Karabağ işgal altında. Ondan çok seviniyoruz. Bütün Azerbaycan ve Türk milletine haber ettik, araba konvoyu yapalım diye. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve Sayın İlham Aliyev Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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