Berlin'de Boğaziçi'ne destek gösterisi

Dr. Meli Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki gösteren eylemcilere Berlin'den de destek geldi.Berlin'de Humboldt Üniversitesi önünde düzenlenen destek eylemi, öncelikle Boğaziçi ve diğer üniversite mezunları olmak üzere, akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Eylemde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamanın akademik özgürlüklere saldırı olduğunu savunan göstericiler, "bu tepeden inme kararla üniversitelerin, kendilerini yönetmesi adına geriye ne kaldıysa sonlandırıldığı" vurgusu yaparak, akademide özgürlüğün ve demokrasinin bitirildiğini ifade etti. Melih Bulu'nın Boğaziçi Üniversite'sine ''hükümet komiseri'' olarak atandığını söyleyen mezunlar, bu atamanın Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm bileşenleri açısından tepki topladığını, Melih Bulu'nun siyasal kimliğinin ve intihal iddialarının akademik kimliğinden daha çok öne çıktığını aktardı.

Mezunlar, direnişin tam da bu gerekçelerle ülke çapında dayanışma ile karşılandığını belirtti. ''Bizler Boğaziçi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin yurt dışı mezunları olarak, evimizdeki gösterilere dair haberleri kaygı ile izliyoruz. Tüm kalbimizle üniversitemizin yeni atamasını protesto edenlerin yanındayız'' diyen Berlin'deki mezunlar basın açıklamasını, üniversitelerin, devlet ve hükümetin müdahalesi olmadan kendi kendilerini yönetmesi gerektiğini savunarak bitirdiler.