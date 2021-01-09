HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Berlin'de Boğaziçi'ne destek gösterisi

Berlin'de Boğaziçi'ne destek gösterisi

09.01.2021 19:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berlin'de Boğaziçi'ne destek gösterisi

Prof.

Dr. Meli Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepki gösteren eylemcilere Berlin'den de destek geldi.Berlin'de Humboldt Üniversitesi önünde düzenlenen destek eylemi, öncelikle Boğaziçi ve diğer üniversite mezunları olmak üzere, akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Eylemde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan atamanın akademik özgürlüklere saldırı olduğunu savunan göstericiler, "bu tepeden inme kararla üniversitelerin, kendilerini yönetmesi adına geriye ne kaldıysa sonlandırıldığı" vurgusu yaparak, akademide özgürlüğün ve demokrasinin bitirildiğini ifade etti. Melih Bulu'nın Boğaziçi Üniversite'sine ''hükümet komiseri'' olarak atandığını söyleyen mezunlar, bu atamanın Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm bileşenleri açısından tepki topladığını, Melih Bulu'nun siyasal kimliğinin ve intihal iddialarının akademik kimliğinden daha çok öne çıktığını aktardı.

Mezunlar, direnişin tam da bu gerekçelerle ülke çapında dayanışma ile karşılandığını belirtti. ''Bizler Boğaziçi ve Türkiye'deki diğer üniversitelerin yurt dışı mezunları olarak, evimizdeki gösterilere dair haberleri kaygı ile izliyoruz. Tüm kalbimizle üniversitemizin yeni atamasını protesto edenlerin yanındayız'' diyen Berlin'deki mezunlar basın açıklamasını, üniversitelerin, devlet ve hükümetin müdahalesi olmadan kendi kendilerini yönetmesi gerektiğini savunarak bitirdiler.

"Dayanışmayı Berlin'den yükseltmek istiyoruz"

Seksenli yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü söyleyen eski mezun Orhan Esen, o zamanlarda dahi Boğaziçi Üniversitesi'nin bir özgürlük vahası olduğunu ve Boğaziçi'nde öğrenim görmenin büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Esen, kayyum atamasını sosyal medyada gördükten sonra eylemlerin, gündemle hiç ilgilenmeyen birini bile harekete geçirecek güçte olduğunu söyleyerek, Boğaziçi Üniversite'sinin eski bir mezunu olarak destek eylemine katıldığını belirtti.

Berlin'deki Boğaziçi'ne destek eylemini organize eden Boğaziçi Mezunu Sena Narin ise Boğaziçi Üniversite'sindeki mücadelenin 2016 yılında atanan ilk kayyum rektör Mehmet Özkan atandığında başladığını söyledi. Dr. Melih Bulu'nın atanmasından sonra yapılan eylemler sonrası öğrencilerle iletişime geçtiklerini belirten Narin, dayanışmayı Berlin'den de yükseltmek ve dayanışma hissini onlara vermek istediklerini belirtti. Türkiye'deki sürecin nereye gittiğini bilmediklerini söyleyen Sena Narin, öğrenciler bu eyleme devam ettikçe biz de devam ederek, bu direnişin sonunda demokratik bir seçim yapılacağına inanıyoruz. Bu bir grup insanın üniversiteye siyasi görüşlerini dayatmasıdır. Biz tüm üniversiteler için demokratik rektör seçimleri ve özerklik istiyoruz''dedi. Narin, uluslararası oluşturdukları ağ ile tüm akademileri dayanışmaya çağırdıklarını söyledi.

Öğrencilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getiren Berlin'deki Boğaziçi mezunları, Humboldt Üniversitesi önünde her hafta sonu buluşarak destek eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Eylemin düzenlendiği Humboldt Üniversitesi önündeki alan düşünce özgürlüğü açısından taşıdığı sembolik anlamla biliniyor. Alanda Nazi döneminde Yahudi ve Marksist yazarlara ait yaklaşık 30 bin kitabın yakılmasını protesto amacıyla yer altına inşa edilen "Boş Kütüphane" adlı eser yer alıyor.

Elif Yalaz/Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde depremTayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem
Nasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçlarıNasıl youtuber olunur? Ünlü bir Youtube fenomeni olmanın ipuçları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Tam o anda yakalandı ama 'Yapmadım, ispatlayın' dedi

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

İngiltere, Avrupa'da koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 483 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 483 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Lice'de teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Trump, kendi sosyal medya platformunu kuracağını açıkladı

Kendi sosyal medya platformunu kuracak!

İspanya'da kar fırtınası hayatı durdurdu! 'Kırmızı' alarma geçildi

İspanya'da kar fırtınası hayatı durdurdu! 'Kırmızı' alarma geçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.