Berlin'de Cumartesi Anneleri ile dayanışma

buluşması dolayısıyla Berlin'de dayanışma etkinliği yapıldı. İstanbul'daki eylemin aksine barış içinde geçen etkinlikte yıllardır yakınlarını arayanlar duygularını paylaştı.Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü buluşması dolayısıyla Almanya'nın Başkenti Berlin'de de yakınları gözaltında kaybolan ailelerle dayanışma etkinliği düzenlendi. İstanbul'daki yasak ve polis müdahalesinin aksine Türkiye'lilerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki etkinlik barışçıl bir şekilde tamamlandı.

"Cumartesi Anneleri’nin 700'üncü haftasında Berlin’den ses veriyoruz" adlı etkinlik, Berlin Gözaltında Kayıplar ve Cumartesi Anneleri İnisiyatifi Berlin tarafından düzenlendi.

Tıpkı 1995 yılından beri her Cumartesi Galatasaray Meydanı'nda olduğu gibi Berlin'deki etkinlikte de gözaltında kaybolanların fotoğrafları taşındı, oturma eylemi yapıldı, yıllardan beri kardeşinden, oğlundan, babasından haber alamayanlar konuştu.

"En azından bir mezarları olsun"

Etkinliği düzenleyen inisiyatiften Zeynep Baran DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada bugün yine İstanbul’da Galatasaray meydanında Cumartesi Annelerine oturma izni verilmediğine ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığına dikkat çekti.