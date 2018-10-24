Berlin'de DİTİB'in cenaze aracı kundaklandı

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi'ne ait bir cenaze aracı kundaklandı.

DİTİB'ten yapılan açıklamada, DİTİB Berlin Merkez Camisi'nin de bulunduğu Wiener Caddesi'nde park halinde bulunan cenaze aracının saat 04.30 sıralarında kundaklandığı ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Olayda yaralanan kimse olmadığı bildirildi.

Berlin polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu ve soruşturmaya Devlet Koruma Dairesi ve Eyalet Suç Dairesinin dahil olduğu kaydedildi.

