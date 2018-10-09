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Berlin'de Dizel Araçların Trafiğe Çıkması Kısmen Yasaklandı

09.10.2018 18:30 | Son Güncelleme

Berlin İdari Mahkemesi başkent sınırları içinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda kısmen yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme Alman Çevreyi Koruma örgütünün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini prensip olarak haklı buldu

Berlin'de Dizel Araçların Trafiğe Çıkması Kısmen Yasaklandı

Berlin İdari Mahkemesi başkent sınırları içinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa zamanda kısmen yasaklanmasına hükmetti. Karar Almanya’da milyonlarca dizel sürücüsünü hayal kırıklığına uğratırken, mahkeme Alman Çevreyi Koruma örgütünün dizel motorlu araçları yasaklatma talebini prensip olarak haklı buldu. Mahkemeden çıkacak karar başka kentlere de örnek teşkil edeceği için tüm gözler aylardır görüşülen davanın sonuçlarına çevrilmişti.

Mahkeme kararında insan sağlığının korunmasının dizel motorlu araç sahiplerinin mülkiyet ve hareket hakkından daha önemli olduğunu belirtirken, Berlin eyalet hükümetinden dizel araçları kentin egzoz gazı emisyonundaki nitrik oksit miktarı üst sınırı aşan caddelerindeki trafikten men etme yasağını en kısa zamanda yaşama geçirmesini istedi. Karara göre, kentin toplam sekiz ana caddesi eski model dizel motorlu araçların ulaşımına kapatılacak.

Berlin’de dizelli araçların sayısı 310 bin civarında. ülke çapında ise yaklaşık 15 milyon dizelli araç trafikte yer alıyor. Berlin’de belediyelere bağlı otobüs, itfaiye, cankurtaran ve polis araçlarının büyük bölümü de dizelle işliyor. Bu araçların durumu konusunda belirsizlik sürerken, yetkililer söz konusu araçların yasağın dışında tutulması taleb ediyor. Başbakan Angela Merkel, ülkenin önde gelen otomobil üreticilerine eski dizel motorlu otomobillerin yenisiyle değiştirilmesini önermiş, bazı üreticiler, bu yola başvuracak otomobil sahiplerine prim ödemeyi teklif etmişti.

2010 yılında Almanya genelinde hava kirlilikleri için belirli bir sınır getirilmesine rağmen, bir çok şehirde bu sınır aşılıyor. Uzmanlar hava kirliliğinin sebebinin yüzde 60'ını dizel araçlara bağlarken, dizel yasağı nedeniyle trafiğe çıkamayacak olan sürücülerin tazminat hakkı da bulunmuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, bundan bir süre önce Almanya’yı hava kirliliği nedeniyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı almıştı. Federal hükümetin hava kirliliği ile mücadele önlemlerinin yeterli olmadığını ve sözleşmelerin ihlal edildiğini öne süren komisyon, somut önlemler alınmasını talep etmişti. Bu arada Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre dizel otomobillerin satışı, ‘yasak’ tartışmalarından sonra yüzde 26 geriledi.

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