Berlin'de Erdoğan’a basın özgürlüğü çağrısı

Protesto gösterisini düzenleyenler arasında bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Almanya Temsilcisi Christian Mihr, “Türkiye’de basın özgürlüğünü yeterince yaşayamayan meslektaşlarını cesaretlendirici bir mesaj vermek” istediklerini söyledi. Mihr, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin ancak Türkiye’de basın özgürlüğünün de sağlanması” halinde düzelebileceğini ifade etti.

Hak savunucuları gazeteci Can Dündar’a da destek verdi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’e gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında çeşitli protesto gösterileri düzenleniyor. Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cuma günü Başbakanlık Binası’nda yaptığı görüşme sırasında düzenlenen protesto gösterisinde Türkiye’de basın özgürlüğünün sağlanması ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talep edildi. Başbakanlık Binası’nın yakınlarındaki Berlin Merkez Tren Garı önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 150 kişi katıldı.

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) Başkanı Frank Überall, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Almanya’ya ziyareti “diyaloğun sürdürülmesi için doğru” bulduğunu söyledi. "Türkiye'deki gazetecilerin ve meslektaşlarının keyfi nedenlerle cezaevinde olması ve işlerini yapamamalarını” eleştiren Überall, bu ziyaret sırasında “bu sorunlu konuların gündeme getirilmesi çok önemli” dedi. Überall, “Gazeteciliğin suç olmadığını” vurguladı.

Protesto gösterisinde konuşan Uluslararası Af Örgütü’nün Almanya şubesi Genel Sekreteri Markus N. Beeko da bu protesto gösterisi ile Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Can Dündar'a destek

Basın özgürlüğü için mücadele örgütlerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın Berlin ziyareti sırasında Almanya ile yaşanan Can Dündar krizine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Gazeteci Can Dündar'a Merkel ile Erdoğan'ın basın toplantısı için akreditasyon verilmesi diplomatik gerilime yol açmış, bunun üzerine Dündar, basın toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.