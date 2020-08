Berlin'de göstericiler Reichstag'a girmeye çalıştı

Polis bariyerleri aşan protestocuları merdivenlerde durdurdu.Alman hükümetinin koronavirüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında cumartesi akşamı bir grup gösterici Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etti. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri biber gazı kullanarak geri püskürttü.

Olaylar öncesinde Reichstag'ın önünde düzenlenen protestolarda göstericilerden bazıları Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası sırasında kullanılan siyah-beyaz kırmızı renkli Reich bayrağı açtı. Polis göstericileri dağıtarak alandan uzaklaştırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin Reichstag'ın hemen kapısında durduğu ve önlerinde sadece üç polis memurunun bulunduğu görülüyor.

Polis sözcüsü Thilo Cablitz "Her an her yerde olmamız mümkün değil. Bariyerleri aşıp geçmek ve Reicshtag'ın önündeki merdivenlere ulaşmak için tam da bu boşluk kullanıldı" diye konuştu.

Alman politikacılardan sert eleştiri