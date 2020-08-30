Berlin'de göstericiler Reichstag'a girmeye çalıştı

Polis bariyerleri aşan protestocuları merdivenlerde durdurdu.Alman hükümetinin koronavirüse karşı yürüttüğü politikaların protesto edildiği gösteriler sırasında cumartesi akşamı bir grup gösterici Berlin'deki Alman Federal Meclis binası Reichstag'ın önündeki barikatları aşarak merdivenlere akın etti. Göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri biber gazı kullanarak geri püskürttü. Olaylar öncesinde Reichstag'ın önünde düzenlenen protestolarda göstericilerden bazıları Alman İmparatorluğu ve Nazi Almanyası sırasında kullanılan siyah-beyaz kırmızı renkli Reich bayrağı açtı. Polis göstericileri dağıtarak alandan uzaklaştırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin Reichstag'ın hemen kapısında durduğu ve önlerinde sadece üç polis memurunun bulunduğu görülüyor. Polis sözcüsü Thilo Cablitz "Her an her yerde olmamız mümkün değil. Bariyerleri aşıp geçmek ve Reicshtag'ın önündeki merdivenlere ulaşmak için tam da bu boşluk kullanıldı" diye konuştu. Alman politikacılardan sert eleştiri

Yaşananlara alman siyasetinden yoğun tepki geldi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte "Fikir çeşitliliği sağlıklı bir toplumun markasıdır. Ancak toplanma özgürlüğü devlet kurallarının ayaklar altına alındığı yerde son bulur" şeklinde konuştu. "Reichstag binası parlamentomuzun çalışma alanı ve bu nedenle özgür demokrasimizin sembolik merkezi. Anarşist ve aşırılık yanlılarının onu kendi amaçlarına alet etmeleri tahammül edilemez. Bugün bunu hızlı ve etkili şekilde engelleyen polise teşekkür ediyorum. Devletin bu tip insanlara karşı sıfır toleransla ve sert ekilde müdahale etmesi gerekiyor" dedi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Herkesin koronayla mücadele önlemlerine karşı çıkma ve elbette kendi fikirleri için protesto yapma hakkı var. Ancak kimse bunun için aşırı sağcıların peşinden gitmemeli, polisleri tehlikeye atamamalı ve birçok kişiyi enfeksiyon riskine sokmamalı. Meclisin önünde Reich bayrakları utanç verici" ifadelerine yer verdi.