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Berlin'de Hatun Sürücü anması

07.02.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yıl önce Berlin'de erkek kardeşi tarafından sokak ortasında öldürülen Hatun Sürücü ölüm yıldönümünde anıldı.

Berlin'de Hatun Sürücü anması

Anma töreninde kadınlara yönelik şiddeti kınayan açıklamalar yapıldı.2005 yılında Berlin'de sokak ortasında henüz reşit olmayan erkek kardeşi tarafından "aile namusunu temizleme" gerekçesiyle öldürülen Hatun Sürücü ölümünün 17'nci yıl dönümünde öldürüldüğü yere dikilen anıt etrafında anıldı. Anma töreninde henüz 23 yaşındayken hayata veda eden Sürücü için anıta çelenk bırakılırken, kadınlara yönelik şiddeti kınayan açıklamalar yapıldı.

Berlin'in Yeşiller partili Eşitlik Sorumlusu Ulrike Gote, kadınların bugün de cinsiyete dayalı şiddetin kurbanı olduğunu söyledi. Gote, "Kadınlar günümüzde de sırf kadın oldukları için şiddete maruz kalıyor; bu hiçbir koşulda kabul edilemez" dedi.

Sol Parti'den Berlin hükümetinin sosyal işler sorumlusu Katja Kipping de Sürücü'nün ölüm yıldönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm kadınlar için güvenlik içinde bir hayat? Aslında çok doğal olması gereken bu durum hala çok uzakta" dedi.

Yeşiller partili federal meclis milletvekili Canan Bayram da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hatun Sürücü'yü andı. Bayram, Sürücü'nün yaşamını kendi istediği şekilde idame ettirmesinin "dinci-ataerkil görüşlerin kör ettiği ailesine uymadığı için" öldürüldüğünü ifade etti.

Hatun Sürücü için Berlin'de başlayıp İstanbul'a kadar uzanan adalet arayışında İstanbul'daki mahkemeden 2017 yılında karar çıkmıştı.Katilin cinayete azmettirmekle suçlanan kardeşleri Alpaslan ve Mutlu Sürücü, Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.

epd,DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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