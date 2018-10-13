Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri

“Parçalanamaz” sloganıyla düzenlenen gösteriye Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da destek verdi.Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün "Açık ve özgür bir toplum için – Dışlama yerine dayanışma” sloganıyla ırkçılığa, ayrımcılığa, Akdeniz’deki sığınmacı ölümlerine ve sosyal hakların budanmasına karşı bir gösteri düzenleniyor. Gösteriye organizatörlerin verdiği rakama göre 40 bin kişinin katılımı hedefleniyor.

Almanya saati ile saat 13:00'te Berlin Alexanderplatz'da biraraya gelecek olan göstericiler, Leipzig Caddesi üzerinden Potsdam Meydanı’na oradan tarihi Brandenburg Kapısı'na ve ardından Zafer Sütunu’na yürüyecek. Burada ünlü şarkıcı Herbert Grönemeyer ve Die Ärzte'nin de sahne alacağı bir konser düzenlenecek. Gösteriye çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, parti ve kiliseler çağrıda bulundu.

Maas: Biz parçalanamayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da gösteriye destek verdi. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir mülakat veren Maas "Bu kadar insanın sokağa çıkacak olması ve açık bir tutum sergilemesi harika bir işaret: Biz parçalanamayız" dedi. Almanya'nın bölünmeye izin vermeyeceğini belirten Maas "Hele hele sağ popülistler tarafından" diye konuştu.