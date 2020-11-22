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Berlin’de kısıtlama ve aşı karşıtlarından “sessiz yürüyüş”

22.11.2020 18:20 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüs önlemlerine ve aşıya karşı olan binlerce kişi “sessiz yürüyüş” yaptı.Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Covid-19’a karşı uygulanan kısıtlamalara yönelik protestolar sürüyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de korona virüs önlemlerine ve aşıya karşı olan binlerce kişi “sessiz yürüyüş” yaptı.

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, Covid-19’a karşı uygulanan kısıtlamalara yönelik protestolar sürüyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelen yaklaşık 5 bin aşı karşıtı Covid-19’a karşı alınan önlemleri protesto etti.
Göstericiler, Bornholmer Strasse Caddesi’nde Alexanderplatz Meydanı’na “Schweigemarsch“ (Sessiz Yürüyüş) gerçekleştirerek, federal hükümetin ve eyalet hükümetlerinin Covid-19’a karşı uyguladığı kısıtlamaları protesto etti. Protestocular, pandemiye karşı mücadelede insanların kendi kararlarını verebilmesini, kısıtlamaların azaltılmasını ve aşıdan vazgeçilmesini talep etti. Organizatörler, birileri tarafından "kalıcı korku kampanyaları" üretildiğini ve bilimin pandemi konusunda hükümetten bağımsız çalışmadığına dair şüpheler olduğunu iddia etti. Başkent dışında Cottbus, Eberswalde gibi Almanya’nın farklı şehirlerinde de benzer eylemler düzenlendi.

Protestocular da protesto edildi
Sessiz Yürüyüş eylemine katılanlar, aşırı sağcı Nazi yanlısı ve sol gruplar tarafından protesto edildi. Sessiz yürüyüş karşı göstericiler tarafından gürültü yapılarak sabote edilmeye çalışıldı. Polis, iki grubun karşılaşmaması için yoğun güvenlik önlemleri alırken, iki grup arasında bariyer oluşturdu. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen zaman zaman iki grubun karşı karşıya gelmesi ile tansiyon yükseldi.

Öte yandan Berlin’de Çarşamba günü de korona virüs önlemlerine karşı eylem düzenlenmişti. Göstericiler, eylemlerini önce Federal Meclis Binası Reichstag önünde yapacaklarını duyurmuş, İçişleri Bakanlığı meclisin güvenliğini gerekçe göstererek protestoya izin vermemişti. Bunun üzerine Reichstag’ın hemen bitişiğindeki Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoda 77 polis yaralanmış, 365 kişi gözaltına alınmıştı. Berlin polisi, yıllar sonra ilk kez TOMA kullanarak, kalabalığı dağıtmaya çalışmıştı.

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