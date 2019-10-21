Berlin'de "kokain taksisi" alarmı

Berlin'deki uyuşturucu piyasasında tüketimi son iki üç yılda büyük ölçüde arttığı kaydedilen kokain, aynı zamanda uyuşturucuya bağlı ölümlerde eroinden sonra ikinci sırada geliyor.

Eroinden sonra en çok ölüm

Özel bir telefon numarasını arayarak ya da kulaktan kulağa yayılan bir numaraya kısa mesaj göndererek bir çeşit gayriresmi çağrı merkezine bağlanan kullanıcıların siparişleri alınıyor ve çoğunlukla kiralık bir araç siparişin verildiği bölgeye gönderiliyor. Alışveriş ise çoğunlukla yaklaşık 15 dakika sonra gelen aracın içinde gerçekleştiriliyor. Kentte internet üzerinden verilen yemek siparişlerinin teslim edilmesi ise yaklaşık 30 dakika ile bir saat sürüyor.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu rbb'nin haberine göre güvenlik yetkilileri bu yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında 35 yeni soruşturma başlattı.

Kokain kullanımı, kentte uyuşturucuya bağlı ölüm nedenleri arasında ikinci sırada.Berlin polisi, kapıya kadar servis yapan ve giderek yaygınlaşan "kokain taksilerinin" artışından dolayı harekete geçti.

Polis kayıtlarına göre 2018 yılında kokain nedeniyle 35 kişi hayatını kaybederken, 2019'da şu ana kadar 25 kişi yaşamını yitirdi.

Güvenlik yetkilileri son aylarda giderek artan vakalarla baş etmekte zorlandıklarını kaydediyor. Berlin'in uyuşturu ile mücadele eden biriminde görev yapan Olaf Schremm, rbb'ye yaptığı açıklamada "Kokain teslimat soruşturmaları şu anda birimimiz üzerinde öyle bir yük yaratıyor ki tüm polis departmanı bu konuyla meşgul" ifadesini kullandı.

Polis, Mayıs ayında kentte araç ile teslimat yapan iki kişiyi tutuklamıştı. Bir araçta 40 bin euroluk kokainin yanı sıra, iki adet de sahte tabanca ele geçirilmişti.

DW,AFP,dpa/ÇÖ,JD

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